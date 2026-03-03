https://1prime.ru/20260303/zhile-867968048.html

Российские застройщики увеличили вывод жилья на рынок в полтора раза

2026-03-03T10:47+0300

недвижимость

бизнес

дом.рф

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Российские застройщики в январе-феврале 2026 года в полтора раза увеличили вывод жилья на рынок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,6 миллиона квадратных метров, сообщила госкомпания "Дом.РФ". "Запуски выросли во всех регионах-лидерах по объему строительного портфеля, кроме Новосибирской области (190 тысяч квадратных метров, -21% год к году). При этом по итогам первых двух месяцев года в ряде субъектов наблюдался трехзначный рост нового предложения: в Московской (529 тысяч квадратных метров, +230%), Ленинградской (449 тысяч квадратных метров, +119%) и Ростовской (247 тысяч квадратных метров, +268%) областях", – говорится в сообщении компании. Как указывается в нем, в феврале российские застройщики вывели на рынок 3,9 миллиона квадратных метров (+65% год к году) новых жилищных проектов, что стало историческим максимумом для второго месяца года. Более половины февральских запусков пришлось на первую десятку регионов по объему строящегося жилья (2,1 миллиона квадратных метров, +92% год к году). По прогнозу "Дом.РФ", в 2026 году застройщики выведут в продажу около 45 миллиона квадратных метров жилья – на 10% больше, чем годом ранее.

недвижимость, бизнес, дом.рф