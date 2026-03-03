https://1prime.ru/20260303/zhile-867970315.html

"Самолет" удвоил ввод жилья в январе-феврале 2026 года

2026-03-03T12:30+0300

недвижимость

бизнес

группа самолет

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. "Самолет" в январе-феврале 2026 года увеличил объем ввода жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прочти в 1,9 раза – примерно до 150 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба компании. "Группа "Самолет" за январь-февраль 2026 года почти в два раза увеличила объемы ввода жилой недвижимости в сравнении с тем же периодом 2025 года. В этот объем входит жилье в МКД (многоквартирные дома) и ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) по стране. С начала 2026 года девелопер ввел суммарно почти 150 тысяч квадратных метров продаваемых площадей. За аналогичный период 2025 года были сданы объекты общей площадью 81 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении. За весь 2025 год девелопер ввел в эксплуатацию 1,4 миллиона квадратных метров в 29 проектах МКД и ИЖС. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. Ее основной акционер Михаил Кенин, контролировавший 29,12% группы, умер в прошлом году.

недвижимость, бизнес, группа самолет