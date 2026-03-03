В России предложили создать реестр льготных категорий для получения жилья

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-03T16:25+0300
2026-03-03T16:25+0300
бизнес
россия
рф
татьяна москалькова
совет федерации
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать единый реестр льготных категорий, чтобы в полной мере обеспечить жильем граждан РФ, относящихся к числу льготников. Она отметила важность обеспечения жильем граждан РФ, которые относятся к льготным категориям. Однако существует сложность в том, что до сих пор неизвестно четкое число таких категорий и количество самих льготников. "Самое главное предложение было бы связано с тем, чтобы создать единый реестр всех льготных категорий. И это могло бы способствовать более рациональному использованию бюджетных средств с тем, чтобы отстроить ценностную шкалу, определить приоритеты", - сказала Москалькова на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
бизнес, россия, рф, татьяна москалькова, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Татьяна Москалькова, Совет Федерации
16:25 03.03.2026
 
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать единый реестр льготных категорий, чтобы в полной мере обеспечить жильем граждан РФ, относящихся к числу льготников.
Она отметила важность обеспечения жильем граждан РФ, которые относятся к льготным категориям. Однако существует сложность в том, что до сих пор неизвестно четкое число таких категорий и количество самих льготников.
"Самое главное предложение было бы связано с тем, чтобы создать единый реестр всех льготных категорий. И это могло бы способствовать более рациональному использованию бюджетных средств с тем, чтобы отстроить ценностную шкалу, определить приоритеты", - сказала Москалькова на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
БизнесРОССИЯРФТатьяна МоскальковаСовет Федерации
 
 
