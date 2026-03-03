https://1prime.ru/20260303/zhile-867977125.html

В России предложили создать реестр льготных категорий для получения жилья

В России предложили создать реестр льготных категорий для получения жилья - 03.03.2026, ПРАЙМ

В России предложили создать реестр льготных категорий для получения жилья

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать единый реестр льготных категорий, чтобы в полной мере обеспечить жильем граждан... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T16:25+0300

2026-03-03T16:25+0300

2026-03-03T16:25+0300

бизнес

россия

рф

татьяна москалькова

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать единый реестр льготных категорий, чтобы в полной мере обеспечить жильем граждан РФ, относящихся к числу льготников. Она отметила важность обеспечения жильем граждан РФ, которые относятся к льготным категориям. Однако существует сложность в том, что до сих пор неизвестно четкое число таких категорий и количество самих льготников. "Самое главное предложение было бы связано с тем, чтобы создать единый реестр всех льготных категорий. И это могло бы способствовать более рациональному использованию бюджетных средств с тем, чтобы отстроить ценностную шкалу, определить приоритеты", - сказала Москалькова на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

https://1prime.ru/20260225/dialog-867803843.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, татьяна москалькова, совет федерации