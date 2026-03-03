https://1prime.ru/20260303/zoloto-867965277.html

Золото дорожает из-за неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке

Золото дорожает из-за неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке - 03.03.2026, ПРАЙМ

Золото дорожает из-за неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке

Биржевая стоимость золота заметно растёт на фоне неопределенности вокруг продолжительности и масштабов конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T09:13+0300

2026-03-03T09:13+0300

2026-03-03T09:14+0300

рынок

торги

мировая экономика

ближний восток

сша

иран

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864384499_0:277:3086:2013_1920x0_80_0_0_6174d47a26449dbdbd348d016419996d.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота заметно растёт на фоне неопределенности вокруг продолжительности и масштабов конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.25 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 62,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,17%, до 5 373,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,32% - до 90,025 доллара за унцию. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с ростом соответствующих рисков интерес трейдеров к золоту как к активу-"убежищу" может повыситься. "Масштабы и продолжительность конфликта остаются в большей степени неопределенными, и в связи с этой неопределенностью существенная доля спроса на безопасные активы приходится на золото", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).

https://1prime.ru/20260228/ekspert-867899424.html

https://1prime.ru/20260227/zoloto-867880982.html

ближний восток

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мировая экономика, ближний восток, сша, иран, comex