Золото дорожает из-за неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке - 03.03.2026
Золото дорожает из-за неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке
Золото дорожает из-за неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке - 03.03.2026, ПРАЙМ
Золото дорожает из-за неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке
Биржевая стоимость золота заметно растёт на фоне неопределенности вокруг продолжительности и масштабов конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T09:13+0300
2026-03-03T09:14+0300
рынок
торги
мировая экономика
ближний восток
сша
иран
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864384499_0:277:3086:2013_1920x0_80_0_0_6174d47a26449dbdbd348d016419996d.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота заметно растёт на фоне неопределенности вокруг продолжительности и масштабов конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.25 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 62,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,17%, до 5 373,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,32% - до 90,025 доллара за унцию. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с ростом соответствующих рисков интерес трейдеров к золоту как к активу-"убежищу" может повыситься. "Масштабы и продолжительность конфликта остаются в большей степени неопределенными, и в связи с этой неопределенностью существенная доля спроса на безопасные активы приходится на золото", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
ближний восток
сша
иран
09:13 03.03.2026 (обновлено: 09:14 03.03.2026)
 
Золото дорожает из-за неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке

Золото дорожает более чем на 1% из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы
Гранулированное золото высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Гранулированное золото высшей пробы . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота заметно растёт на фоне неопределенности вокруг продолжительности и масштабов конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.25 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 62,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,17%, до 5 373,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,32% - до 90,025 доллара за унцию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В связи с ростом соответствующих рисков интерес трейдеров к золоту как к активу-"убежищу" может повыситься.
"Масштабы и продолжительность конфликта остаются в большей степени неопределенными, и в связи с этой неопределенностью существенная доля спроса на безопасные активы приходится на золото", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
