Золото дешевеет на фоне роста доллара и инфляционных рисков - 03.03.2026
Золото дешевеет на фоне роста доллара и инфляционных рисков
2026-03-03T18:53+0300
2026-03-03T18:53+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота заметно снижается на фоне удорожания доллара и инфляционных рисков из-за конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.33 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 248,26 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 4,7% - до 5 063,34 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 8,4% - до 81,373 доллара за унцию. "Вероятно, это связано с тем, что рынок теперь придает большее значение инфляционным рискам, вызванным войной на Ближнем Востоке, и следовательно, уменьшает свои ожидания относительно понижения процентных ставок. Это также объясняет, почему доллар продолжает укрепляться", - сказал газете Wall Street Journal аналитик Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 1,14% - до 99,67 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
18:53 03.03.2026
 
Золото дешевеет на фоне роста доллара и инфляционных рисков

Золото дешевеет почти на 5% на фоне укрепления доллара и инфляционных рисков

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота заметно снижается на фоне удорожания доллара и инфляционных рисков из-за конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.33 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 248,26 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 4,7% - до 5 063,34 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 8,4% - до 81,373 доллара за унцию.
"Вероятно, это связано с тем, что рынок теперь придает большее значение инфляционным рискам, вызванным войной на Ближнем Востоке, и следовательно, уменьшает свои ожидания относительно понижения процентных ставок. Это также объясняет, почему доллар продолжает укрепляться", - сказал газете Wall Street Journal аналитик Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen).
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 1,14% - до 99,67 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Банк России в январе стал мировым лидером по продажам золота
