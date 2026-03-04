https://1prime.ru/20260304/aktsii-868019654.html

Российский рынок акций снизился за основную торговую сессию

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды снизился на 0,54%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,54%, до 2 809,78 пункта, долларовый РТС - на 0,79%, до 1 137,7 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,49%, до 1 149 пунктов.

