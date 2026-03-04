Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Apple представила модель из линейки более дешевых ноутбуков, MacBook Neo, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня Apple представила MacBook Neo, совершенно новый ноутбук, который дарит волшебство Mac по революционной цене, делая его еще более доступным для миллионов людей по всему миру", - говорится в сообщении. Отмечается, что ноутбук оснащен процессором A18 Pro, может работать автономно 16 часов. Модель также оснащена камерой FaceTime HD 1080p, двумя микрофонами и боковыми динамиками с технологией Spatial Audio, повышающей четкость звука. MacBook Neo также работает на операционной системе macOS Tahoe. Устройство бесшовно интегрируется со смартфонами линейки iPhone и ИИ-платформой Apple Intelligence, а также совместимо со сторонними приложениями. Кроме того, дисплей ноутбука в 13 дюймов с технологией Liquid Retina с разрешением 2408 на 1506 пикселей и яркостью 500 нит оснащен прочным алюминиевым корпусом и поддерживает 1 миллиард цветов. MacBook Neo также оснащен клавиатурой Apple Magic Keyboard и большим сенсорным тачпадом Multi-Touch. Ноутбук доступен для предзаказа с 4 марта, а в продажу поступит 11 марта. MacBook Neo представлен в четырех цветах - нежно-розовом, индиго, серебристом и цитрусовом. Стоимость 13-дюймовой модели со стандартным объемом памяти в 512 гигабайтов составит от 599 долларов, тогда как последнего MacBook Air с тем же объемом памяти - 1099 долларов. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
технологии, apple
Экономика, Технологии, Apple
19:56 04.03.2026
 
Apple представила бюджетный MacBook Neo

Apple представила модель из линейки более дешевых ноутбуков MacBook Neo

Apple представила обновленный MacBook Pro
Apple представила обновленный MacBook Pro
Вчера, 20:24
 
