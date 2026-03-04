Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс призвал международное сообщество осудить атаку на газовоз - 04.03.2026
Минтранс призвал международное сообщество осудить атаку на газовоз
Минтранс призвал международное сообщество осудить атаку на газовоз - 04.03.2026, ПРАЙМ
Минтранс призвал международное сообщество осудить атаку на газовоз
Атака на российский газовоз совершена при попустительстве властей ЕС и не должна оставаться без оценки со стороны международного сообщества, сообщил Минтранс... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T12:40+0300
2026-03-04T12:40+0300
россия
рф
украина
мальта
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83321/59/833215947_0:57:3073:1785_1920x0_80_0_0_2c9b74950504162c84527b40b0fd5006.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Атака на российский газовоз совершена при попустительстве властей ЕС и не должна оставаться без оценки со стороны международного сообщества, сообщил Минтранс РФ. "Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств-членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Министерство сообщило, что российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.
https://1prime.ru/20260304/gazovoz-868003868.html
рф
украина
мальта
россия, рф, украина, мальта, ес
РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, МАЛЬТА, ЕС
12:40 04.03.2026
 
Минтранс призвал международное сообщество осудить атаку на газовоз

Минтранс: атака на газовоз РФ не должна остаться без оценки международного сообщества

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Министерство транспорта РФ
Министерство транспорта РФ
Министерство транспорта РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Атака на российский газовоз совершена при попустительстве властей ЕС и не должна оставаться без оценки со стороны международного сообщества, сообщил Минтранс РФ.
"Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств-членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Министерство сообщило, что российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.
Танкер-газовоз - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Минтранс назвал атаку на российский газовоз актом международного терроризма
