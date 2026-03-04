https://1prime.ru/20260304/ataka-868003983.html
Минтранс призвал международное сообщество осудить атаку на газовоз
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Атака на российский газовоз совершена при попустительстве властей ЕС и не должна оставаться без оценки со стороны международного сообщества, сообщил Минтранс РФ. "Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств-членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Министерство сообщило, что российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.
