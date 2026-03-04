https://1prime.ru/20260304/ataka-868004119.html
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены - 04.03.2026
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены
Все 30 членов экипажа российского газовоза, атакованного в Средиземном море, спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб,... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T12:45+0300
2026-03-04T12:45+0300
2026-03-04T12:45+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Все 30 членов экипажа российского газовоза, атакованного в Средиземном море, спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб, сообщили в Минтрансе РФ. "Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены", - говорится в сообщении.
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены
Все 30 членов экипажа атакованного в Средиземном море российского газовоза спасены
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Все 30 членов экипажа российского газовоза, атакованного в Средиземном море, спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб, сообщили в Минтрансе РФ.
"Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены", - говорится в сообщении.
