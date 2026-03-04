Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/ataka-868004119.html
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены - 04.03.2026, ПРАЙМ
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены
Все 30 членов экипажа российского газовоза, атакованного в Средиземном море, спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб,... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T12:45+0300
2026-03-04T12:45+0300
россия
бизнес
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84121/93/841219353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0de7c2c522479ab6dc823a57455b927.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Все 30 членов экипажа российского газовоза, атакованного в Средиземном море, спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб, сообщили в Минтрансе РФ. "Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260304/ataka-868003983.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84121/93/841219353_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dbfa1ae5a5eb24012e60edb0ebedd7b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, общество , рф
РОССИЯ, Бизнес, Общество , РФ
12:45 04.03.2026
 
Все 30 членов экипажа атакованного российского газовоза спасены

Все 30 членов экипажа атакованного в Средиземном море российского газовоза спасены

© РИА Новости . Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз
Танкер-газовоз - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Танкер-газовоз. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Михайлов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Все 30 членов экипажа российского газовоза, атакованного в Средиземном море, спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб, сообщили в Минтрансе РФ.
"Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены", - говорится в сообщении.
Министерство транспорта РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Минтранс призвал международное сообщество осудить атаку на газовоз
12:40
 
РОССИЯБизнесОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала