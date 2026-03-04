Российские авиакомпании планируют продолжить вывозные рейсы из ОАЭ

https://1prime.ru/20260304/aviakompanii-867989714.html

МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Российские авиакомпании 3 марта планируют продолжить выполнение вывозных рейсов из ОАЭ на фоне эскалации на Ближнем Востоке, всего запланировано по меньшей мере семь рейсов, следует из пресс-релизов авиакомпаний. Вывозные рейсы из ОАЭ анонсировали авиакомпании "Аэрофлот", S7 ("Сибирь") и "Уральские авиалинии". "Аэрофлот" запланировал два рейса из Дубая в Москву и Краснодар, S7 выполнит один рейс из Дубая в Москву. "Уральские авиалинии" сообщили о планах выполнить один рейс из Дубая в Екатеринбург, два рейса из Рас-эль-Хаймы в Москву и один рейс из Рас-эль-Хаймы в Сочи. Рейсы для вывоза туристов из ОАЭ в первую очередь предназначены для пассажиров, которые должны были вылететь в Россию 28 февраля и далее. Первые вывозные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Дубая уже прибыли в "Шереметьево", сейчас в Москву летят еще один самолет "Аэрофлота" из Абу-Даби и Boeing "Победы" из Дубая. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.

