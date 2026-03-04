Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД проверит эффективность автошкол - 04.03.2026
МВД проверит эффективность автошкол
2026-03-04T16:10+0300
2026-03-04T16:10+0300
бизнес
россия
рф
владимир колокольцев
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. С мая МВД РФ преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "В целях усиления контроля за качеством подготовки водителей с мая этого года министерство (внутренних дел РФ - ред.) приступит к реализации полномочий по оценке эффективности деятельности обучающих организаций", - сказал Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ в среду. Он отметил, что также будет осуществляться тесное взаимодействие с органами власти на местах по наполнению региональных проектов конкретными мерами по снижению аварийности.
2026
бизнес, россия, рф, владимир колокольцев
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Колокольцев
16:10 04.03.2026
 
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. С мая МВД РФ преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"В целях усиления контроля за качеством подготовки водителей с мая этого года министерство (внутренних дел РФ - ред.) приступит к реализации полномочий по оценке эффективности деятельности обучающих организаций", - сказал Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ в среду.
Он отметил, что также будет осуществляться тесное взаимодействие с органами власти на местах по наполнению региональных проектов конкретными мерами по снижению аварийности.
МВД РФ выявило свыше 82 тысяч преступлений в сфере экономики
