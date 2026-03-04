https://1prime.ru/20260304/avtoshkola-868009912.html

МВД проверит эффективность автошкол

МВД проверит эффективность автошкол - 04.03.2026, ПРАЙМ

МВД проверит эффективность автошкол

С мая МВД РФ преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T16:10+0300

2026-03-04T16:10+0300

2026-03-04T16:10+0300

бизнес

россия

рф

владимир колокольцев

https://cdnn.1prime.ru/img/83273/45/832734565_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dac83784bb2c17de48766aa75d2d03e7.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. С мая МВД РФ преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "В целях усиления контроля за качеством подготовки водителей с мая этого года министерство (внутренних дел РФ - ред.) приступит к реализации полномочий по оценке эффективности деятельности обучающих организаций", - сказал Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ в среду. Он отметил, что также будет осуществляться тесное взаимодействие с органами власти на местах по наполнению региональных проектов конкретными мерами по снижению аварийности.

https://1prime.ru/20260304/ekonomika-868009402.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, владимир колокольцев