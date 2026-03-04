https://1prime.ru/20260304/avtoshkola-868009912.html
МВД проверит эффективность автошкол
МВД проверит эффективность автошкол - 04.03.2026, ПРАЙМ
МВД проверит эффективность автошкол
С мая МВД РФ преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T16:10+0300
2026-03-04T16:10+0300
2026-03-04T16:10+0300
бизнес
россия
рф
владимир колокольцев
https://cdnn.1prime.ru/img/83273/45/832734565_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dac83784bb2c17de48766aa75d2d03e7.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. С мая МВД РФ преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "В целях усиления контроля за качеством подготовки водителей с мая этого года министерство (внутренних дел РФ - ред.) приступит к реализации полномочий по оценке эффективности деятельности обучающих организаций", - сказал Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ в среду. Он отметил, что также будет осуществляться тесное взаимодействие с органами власти на местах по наполнению региональных проектов конкретными мерами по снижению аварийности.
https://1prime.ru/20260304/ekonomika-868009402.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83273/45/832734565_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63953976b1a8a4a65b80a09f2eef2fd8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, владимир колокольцев
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Колокольцев
МВД проверит эффективность автошкол
Колокольцев: МВД РФ с мая преступит к проверке работы автошкол