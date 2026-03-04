https://1prime.ru/20260304/banki-867989164.html

Российские банки в 2026 году заработают 3,7-3,9 триллиона рублей

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Российские банки в 2026 году смогут вернуться к результатам 2024 года, заработав 3,7-3,9 триллиона рублей чистой прибыли по мере снижения ключевой ставки и оживления кредитования, сообщается в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". "Текущий год будет сопровождаться постепенным смягчением денежно-кредитной политики: по нашим ожиданиям к концу 2026 года ключевая ставка может снизиться до 11,5–12,5%, что станет главным фактором оживления спроса на кредитные продукты... по нашим ожиданиям к концу года прибыль сектора вернется к уровню 2024 года и будет находится в диапазоне 3,7–3,9 триллиона рублей", - отмечается в материалах "Эксперт РА". Чистая прибыль российских банков в 2025 году сократилась впервые за три года - до 3,5 триллиона рублей против 3,8 триллиона рублей годом ранее, сообщал ранее ЦБ. Рейтинговое агентство считает, что рост объемов кредитования позволит сектору увеличить чистые процентные доходы в абсолютном выражении, даже несмотря на ожидаемое сжатие чистой процентной маржи до 4,1% по итогам года по мере снижения ключевой ставки. Также по оценкам агентства в 2026 году топ-10 банков заработают 76% от всей прибыли банков. "В 2026 году банки продолжат доформировывать резервы по проблемным корпоративным кейсам, прежде всего, в первой половине года, поскольку не все риски, возникшие в период высоких ставок, реализовались. Давление на качество портфеля продолжат оказывать сохраняющиеся системные риски в экспортно ориентированных сегментах, строительстве и капиталоемкой промышленности на фоне санкционных ограничений, ухудшения внешнеторговых условий и роста фискальной нагрузки", - предполагают там. При этом по отдельным системно значимым заемщикам не исключено введение регуляторных послаблений, позволяющих сгладить давление на капитал. Даже при некоторой положительной динамике показателя, по оценкам "Эксперт РА", стоимость риска по кредитам юрлиц останется повышенной – около 0,8%. В рознице ситуация выглядит более устойчивой – пик вызревания проблемной задолженности уже пройден, а новые выдачи имеют более высокое качество ввиду политики регулятора по ограничению рисков. В результате по итогам 2026 года стоимость риска по кредитам физлиц может снизиться до 2,7%, говорится в обзоре.

