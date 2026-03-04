https://1prime.ru/20260304/birzha-868010040.html

Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше 3400 долларов за тонну

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия в среду заметно растет, поднявшись выше 3400 долларов за тонну впервые с начала апреля 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 15.13 мск фьючерс на алюминий дорожает на 3,02% относительно предыдущего закрытия - до 3376,4 доллара за тонну. А минутами ранее показатель впервые с 8 апреля 2022 года превысил круглую отметку в 3400 долларов.

