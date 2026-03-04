https://1prime.ru/20260304/birzha-868010040.html
Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше 3400 долларов за тонну
Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше 3400 долларов за тонну - 04.03.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше 3400 долларов за тонну
Биржевая цена алюминия в среду заметно растет, поднявшись выше 3400 долларов за тонну впервые с начала апреля 2022 года, следует из данных торгов. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T16:14+0300
2026-03-04T16:14+0300
2026-03-04T16:14+0300
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/76998/33/769983372_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_c9cc9ec8346d3c82c1621f51769628a1.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия в среду заметно растет, поднявшись выше 3400 долларов за тонну впервые с начала апреля 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 15.13 мск фьючерс на алюминий дорожает на 3,02% относительно предыдущего закрытия - до 3376,4 доллара за тонну. А минутами ранее показатель впервые с 8 апреля 2022 года превысил круглую отметку в 3400 долларов.
https://1prime.ru/20260228/metally--867899096.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76998/33/769983372_88:0:1413:994_1920x0_80_0_0_57938d99642f3ef5925abf1c430d4761.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок
Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше 3400 долларов за тонну
Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше 3400 долларов за тонну впервые с 2022 года
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия в среду заметно растет, поднявшись выше 3400 долларов за тонну впервые с начала апреля 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.13 мск фьючерс на алюминий дорожает на 3,02% относительно предыдущего закрытия - до 3376,4 доллара за тонну. А минутами ранее показатель впервые с 8 апреля 2022 года превысил круглую отметку в 3400 долларов.
Эксперт рассказал о возможном росте цен на цветные и драгоценные металлы