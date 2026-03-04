Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше 3400 долларов за тонну - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/birzha-868010040.html
Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше 3400 долларов за тонну
Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше 3400 долларов за тонну - 04.03.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше 3400 долларов за тонну
Биржевая цена алюминия в среду заметно растет, поднявшись выше 3400 долларов за тонну впервые с начала апреля 2022 года, следует из данных торгов. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T16:14+0300
2026-03-04T16:14+0300
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/76998/33/769983372_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_c9cc9ec8346d3c82c1621f51769628a1.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия в среду заметно растет, поднявшись выше 3400 долларов за тонну впервые с начала апреля 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 15.13 мск фьючерс на алюминий дорожает на 3,02% относительно предыдущего закрытия - до 3376,4 доллара за тонну. А минутами ранее показатель впервые с 8 апреля 2022 года превысил круглую отметку в 3400 долларов.
https://1prime.ru/20260228/metally--867899096.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76998/33/769983372_88:0:1413:994_1920x0_80_0_0_57938d99642f3ef5925abf1c430d4761.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок
Рынок
16:14 04.03.2026
 
Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше 3400 долларов за тонну

Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше 3400 долларов за тонну впервые с 2022 года

© fotolia.comМеталл
Металл - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Металл. Архивное фото
© fotolia.com
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия в среду заметно растет, поднявшись выше 3400 долларов за тонну впервые с начала апреля 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.13 мск фьючерс на алюминий дорожает на 3,02% относительно предыдущего закрытия - до 3376,4 доллара за тонну. А минутами ранее показатель впервые с 8 апреля 2022 года превысил круглую отметку в 3400 долларов.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Эксперт рассказал о возможном росте цен на цветные и драгоценные металлы
28 февраля, 15:35
 
Рынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала