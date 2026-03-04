https://1prime.ru/20260304/birzhi-868023587.html

Европейские биржи закрылись ростом индексов

Основные фондовые индексы Европы завершили среду ростом после выхода статистики, свидетельствуют данные торгов.

экономика

рынок

индексы

европа

dax

евростат

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду ростом после выхода статистики, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,80% - до 10 567,65 пункта, французский CAC 40 - на 0,79%, до 8 167,73 пункта, немецкий DAX поднялся на 1,74%, до 24 205,36 пункта. Ранее в среду были опубликованы европейские статистические данные. Агентство S&P Global сообщило, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 51,9 пункта с 51,3 пункта в январе. Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в феврале. Кроме того, Евростат сообщил, что безработица в январе снизилась до нового исторического минимума в 6,1% с уровня декабря в 6,2% при прогнозе сохранения показателя на декабрьском уровне.

европа

рынок, индексы, европа, dax, евростат