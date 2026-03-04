Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европейские биржи закрылись ростом индексов - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260304/birzhi-868023587.html
Европейские биржи закрылись ростом индексов
Европейские биржи закрылись ростом индексов - 04.03.2026, ПРАЙМ
Европейские биржи закрылись ростом индексов
Основные фондовые индексы Европы завершили среду ростом после выхода статистики, свидетельствуют данные торгов. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T22:37+0300
2026-03-04T22:37+0300
экономика
рынок
индексы
европа
dax
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду ростом после выхода статистики, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,80% - до 10 567,65 пункта, французский CAC 40 - на 0,79%, до 8 167,73 пункта, немецкий DAX поднялся на 1,74%, до 24 205,36 пункта. Ранее в среду были опубликованы европейские статистические данные. Агентство S&amp;P Global сообщило, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 51,9 пункта с 51,3 пункта в январе. Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в феврале. Кроме того, Евростат сообщил, что безработица в январе снизилась до нового исторического минимума в 6,1% с уровня декабря в 6,2% при прогнозе сохранения показателя на декабрьском уровне.
https://1prime.ru/20260304/birzha-868010040.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_a1f3ad2e49eeeb43e64c660ee76e7575.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, европа, dax, евростат
Экономика, Рынок, Индексы, ЕВРОПА, DAX, Евростат
22:37 04.03.2026
 
Европейские биржи закрылись ростом индексов

Европейские фондовые индексы закрылись ростом на 0,80% после выхода статистики

© fotolia.com / AshDesignБиржа-закрытие
Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Биржа-закрытие. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили среду ростом после выхода статистики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,80% - до 10 567,65 пункта, французский CAC 40 - на 0,79%, до 8 167,73 пункта, немецкий DAX поднялся на 1,74%, до 24 205,36 пункта.
Ранее в среду были опубликованы европейские статистические данные. Агентство S&P Global сообщило, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 51,9 пункта с 51,3 пункта в январе. Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в феврале.
Кроме того, Евростат сообщил, что безработица в январе снизилась до нового исторического минимума в 6,1% с уровня декабря в 6,2% при прогнозе сохранения показателя на декабрьском уровне.
Металл - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Биржевая цена алюминия в мире поднялась выше 3400 долларов за тонну
16:14
 
ЭкономикаРынокИндексыЕВРОПАDAXЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала