Red Wings помогает вывозить россиян с Ближнего Востока

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") помогает вывозить с Ближнего Востока россиян, которые не смогли вернуться домой из-за обострения ситуации в регионе, первый рейс с гражданами РФ уже вылетел из Омана. "Red Wings поможет доставить домой россиян, которые не смогли покинуть Ближний Восток, на отечественных лайнерах Ту-214. Авиакомпания уже совершила первый вылет из Омана. Самолет с туристами сегодня приземлится в международном аэропорту Домодедово", - говорится в сообщении. Полеты между Маскатом и Москвой выполняются в воздушном пространстве Омана, Ирака, Турции и России, время в пути составляет семь часов. Рейсы выполняются без промежуточных посадок, поскольку это позволяют сделать технические характеристики самолета.

