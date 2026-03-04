Каждый второй букет к 8 Марта будет куплен через цифровые площадки

https://1prime.ru/20260304/buket-867992887.html

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Каждый второй букет цветов в России к 8 Марта будет куплен через цифровые площадки, рассказала РИА Новости руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова. "По оценкам банка, каждый второй букет к 8 марта будет приобретен через цифровые площадки, что подтверждает устойчивую цифровую трансформацию рынка", - сказала она. Худякова уточнила, что на сегодняшний момент половина букетов в России продается онлайн, а в мегаполисах Центрального федерального округа этот показатель превышает 60%. По оценкам экспертов, в прошлом году объем онлайн-заказов цветов вырос примерно на 20%, а в 2026 году ожидается дальнейшее увеличение – еще на 10-15%.

