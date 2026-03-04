Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число россиян, продавших валюту через банкоматы, выросло на 32% - 04.03.2026, ПРАЙМ
Число россиян, продавших валюту через банкоматы, выросло на 32%
Число россиян, продавших валюту через банкоматы, выросло на 32% - 04.03.2026, ПРАЙМ
Число россиян, продавших валюту через банкоматы, выросло на 32%
Количество россиян, продавших валюту через банкоматы, увеличилось на 32% за январь-февраль текущего года, а наибольшим спросом на операции по продаже валюты... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T07:47+0300
2026-03-04T07:47+0300
финансы
банки
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867995828.jpg?1772599666
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Количество россиян, продавших валюту через банкоматы, увеличилось на 32% за январь-февраль текущего года, а наибольшим спросом на операции по продаже валюты пользуется доллар США, сообщили РИА Новости в Т-Банке. "С начала 2026 года (январь-февраль) количество клиентов, продавших валюту через банкоматы Т-Банка, увеличилось на 32%", - следует из сообщения. В структуре операций по продаже валюты лидирует доллар США - 70% от общего объема. На евро приходится 25% операций, еще 5% делят между собой юани, баты и дирхамы. В Т-Банке уточнили, что с начала 2026 года (январь-февраль) количество клиентов, воспользовавшихся обменом валюты через банкоматы банка, выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, наибольшим спросом среди клиентов по покупке валюты пользуется доллар США. "В январе-феврале 2026 года на операции по покупке валюты через банкоматы 78% пришлось на доллар США, 7% - на евро, а оставшиеся 15% распределились между юанями, батами и дирхамами", - выяснилось в ходе анализа. В банке связывают популярность доллара прежде всего с его универсальностью: это наиболее удобная валюта для международных поездок и расчетов, в отличие от других валют, востребованных преимущественно в отдельных странах, при этом многие клиенты используют доллар в качестве инвестиций. Также выяснилось, что клиенты ориентированы прежде всего на получение наличной валюты. "Обмен валюты в банкоматах значительно чаще осуществляется для последующего снятия, чем для пополнения валютных счетов или хранения средств в безналичном формате", - заключили в банке.
сша
финансы, банки, россия, сша
Финансы, Банки, РОССИЯ, США
07:47 04.03.2026
 
Число россиян, продавших валюту через банкоматы, выросло на 32%

Т-Банк: число россиян, продавших валюту через банкоматы, выросло на 32%

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Количество россиян, продавших валюту через банкоматы, увеличилось на 32% за январь-февраль текущего года, а наибольшим спросом на операции по продаже валюты пользуется доллар США, сообщили РИА Новости в Т-Банке.
"С начала 2026 года (январь-февраль) количество клиентов, продавших валюту через банкоматы Т-Банка, увеличилось на 32%", - следует из сообщения.
В структуре операций по продаже валюты лидирует доллар США - 70% от общего объема. На евро приходится 25% операций, еще 5% делят между собой юани, баты и дирхамы.
В Т-Банке уточнили, что с начала 2026 года (январь-февраль) количество клиентов, воспользовавшихся обменом валюты через банкоматы банка, выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Более того, наибольшим спросом среди клиентов по покупке валюты пользуется доллар США. "В январе-феврале 2026 года на операции по покупке валюты через банкоматы 78% пришлось на доллар США, 7% - на евро, а оставшиеся 15% распределились между юанями, батами и дирхамами", - выяснилось в ходе анализа.
В банке связывают популярность доллара прежде всего с его универсальностью: это наиболее удобная валюта для международных поездок и расчетов, в отличие от других валют, востребованных преимущественно в отдельных странах, при этом многие клиенты используют доллар в качестве инвестиций.
Также выяснилось, что клиенты ориентированы прежде всего на получение наличной валюты. "Обмен валюты в банкоматах значительно чаще осуществляется для последующего снятия, чем для пополнения валютных счетов или хранения средств в безналичном формате", - заключили в банке.
 
