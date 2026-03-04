https://1prime.ru/20260304/dmitriev-868025161.html
Дмитриев посоветовал обратиться к главам ЕС при остановке поставок газа
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рекомендовал обратиться с вопросами к руководителям Евросоюза в случае остановки поставок газа из России. Президент РФ Владимир Путин в среду допустил прекращение Россией поставок газа на европейские рынки прямо сейчас, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС. Он обещал поручить правительству РФ, чтобы оно совместно с компаниями проработало вопрос поставок российского газа на перспективные рынки. "Россия может прекратить поставки газа в Европу. Есть какие-либо вопросы - обращайтесь к Урсуле (фон дер Ляйен, главе Еврокомиссии - ред.), Кае (Каллас, главе евродипломатии - ред.) и другим русофобам", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ также прогнозирует рост цен на нефть до 100 долларов за баррель на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
