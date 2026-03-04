Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рекомендовал обратиться с вопросами к руководителям Евросоюза в случае остановки поставок газа из России. Президент РФ Владимир Путин в среду допустил прекращение Россией поставок газа на европейские рынки прямо сейчас, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС. Он обещал поручить правительству РФ, чтобы оно совместно с компаниями проработало вопрос поставок российского газа на перспективные рынки. "Россия может прекратить поставки газа в Европу. Есть какие-либо вопросы - обращайтесь к Урсуле (фон дер Ляйен, главе Еврокомиссии - ред.), Кае (Каллас, главе евродипломатии - ред.) и другим русофобам", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ также прогнозирует рост цен на нефть до 100 долларов за баррель на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
газ, рф, европа, ближний восток, кирилл дмитриев, владимир путин, ес, рфпи
Экономика, Газ, РФ, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, ЕС, РФПИ
23:47 04.03.2026
 
Дмитриев посоветовал обратиться к главам ЕС при остановке поставок газа

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Дмитриев прокомментировал повышение цен на нефть
3 марта, 17:38
 
