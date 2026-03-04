https://1prime.ru/20260304/dvizhenie-867995094.html

Движение поездов МЦК приостановили из-за повреждения контактного провода

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Движение поездов МЦК против часовой стрелки приостановлено из-за повреждения контактного провода на станции "Шелепиха", причины произошедшего уточняются, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "В настоящее время приостановлено движение поездов на МЦК против часовой стрелки из-за повреждения контактного провода на остановочном пункте "Шелепиха", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место направлена бригада железнодорожников. Кроме того, причины произошедшего выясняются.

