Движение поездов МЦК приостановили из-за повреждения контактного провода
Движение поездов МЦК приостановили из-за повреждения контактного провода
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Движение поездов МЦК против часовой стрелки приостановлено из-за повреждения контактного провода на станции "Шелепиха", причины произошедшего уточняются, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"В настоящее время приостановлено движение поездов на МЦК против часовой стрелки из-за повреждения контактного провода на остановочном пункте "Шелепиха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место направлена бригада железнодорожников. Кроме того, причины произошедшего выясняются.
