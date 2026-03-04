Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Движение поездов на МЦК приостановили из-за повреждения контактного провода - 04.03.2026
Движение поездов на МЦК приостановили из-за повреждения контактного провода
Добавлены подробности (последний абзац). МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Движение поездов МЦК против часовой стрелки приостановлено из-за повреждения контактного провода на станции "Шелепиха", причины произошедшего уточняются, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "В настоящее время приостановлено движение поездов на МЦК против часовой стрелки из-за повреждения контактного провода на остановочном пункте "Шелепиха", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место направлена бригада железнодорожников. Кроме того, причины произошедшего выясняются. "На МЦК (14) нет движения поездов против часовой стрелки для проверки инфраструктуры. Пожалуйста, пользуйтесь поездами, следующими по часовой стрелке, другими линиями метро и наземным транспортом", - отмечается в сообщении канала столичного департамента транспорта на платформе Max.
россия, ржд
РОССИЯ, РЖД
07:38 04.03.2026
 
Добавлены подробности (последний абзац).
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Движение поездов МЦК против часовой стрелки приостановлено из-за повреждения контактного провода на станции "Шелепиха", причины произошедшего уточняются, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"В настоящее время приостановлено движение поездов на МЦК против часовой стрелки из-за повреждения контактного провода на остановочном пункте "Шелепиха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место направлена бригада железнодорожников. Кроме того, причины произошедшего выясняются.
"На МЦК (14) нет движения поездов против часовой стрелки для проверки инфраструктуры. Пожалуйста, пользуйтесь поездами, следующими по часовой стрелке, другими линиями метро и наземным транспортом", - отмечается в сообщении канала столичного департамента транспорта на платформе Max.
 
Заголовок открываемого материала