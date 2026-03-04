https://1prime.ru/20260304/dvizhenie-867996099.html

Движение поездов на МЦК против часовой стрелки восстановлено

Движение поездов на МЦК против часовой стрелки восстановлено - 04.03.2026, ПРАЙМ

Движение поездов на МЦК против часовой стрелки восстановлено

Движение поездов на МЦК против часовой стрелки, нарушенное утром в среду из-за повреждения провода, восстановлено, сообщила Московская железная дорога (МЖД,... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T07:53+0300

2026-03-04T07:53+0300

2026-03-04T07:53+0300

россия

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867996099.jpg?1772600034

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Движение поездов на МЦК против часовой стрелки, нарушенное утром в среду из-за повреждения провода, восстановлено, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "Движение поездов МЦК против часовой стрелки, нарушенное ранее из-за повреждения провода на остановочном пункте Шелепиха, восстановлено", - говорится в сообщении МЖД.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ржд