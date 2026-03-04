https://1prime.ru/20260304/dvizhenie-867996099.html
Движение поездов на МЦК против часовой стрелки восстановлено
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Движение поездов на МЦК против часовой стрелки, нарушенное утром в среду из-за повреждения провода, восстановлено, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"Движение поездов МЦК против часовой стрелки, нарушенное ранее из-за повреждения провода на остановочном пункте Шелепиха, восстановлено", - говорится в сообщении МЖД.
