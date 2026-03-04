https://1prime.ru/20260304/ekaterinburg-867994897.html

Первый вывозной рейс доставил 222 уральца из Дубая в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар - ПРАЙМ. Первый вывозной рейс авиакомпании "Уральских авиалиний" доставил 222 уральца из Дубая в Екатеринбург, сообщила пресс-служба перевозчика. "Первый вывозной рейс "Уральских авиалиний" доставил 222 уральца из Дубая в Екатеринбург", - говорится в сообщении. Отмечается, что вывозной рейс из аэропорта Дубая "Аль-Мактум" приземлился в среду в столице Урала в 6.13 мск с полной загрузкой. "На борту самолета Airbus А321 прибыло 222 пассажира: 186 взрослых, 34 ребенка, два младенца, из числа не вылетевших на рейсах за 28 февраля и 1 марта", - уточнили в пресс-службе. Маршрут проходил через воздушное пространство Омана, Пакистана, Афганистана, Узбекистана и Казахстана с дополнительной технической посадкой в Навои Узбекистана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.

