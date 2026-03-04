Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД РФ выявило свыше 82 тысяч преступлений в сфере экономики - 04.03.2026
https://1prime.ru/20260304/ekonomika-868009402.html
МВД РФ выявило свыше 82 тысяч преступлений в сфере экономики
МВД РФ выявило свыше 82 тысяч преступлений в сфере экономики - 04.03.2026, ПРАЙМ
МВД РФ выявило свыше 82 тысяч преступлений в сфере экономики
В 2025 году со стороны МВД РФ выявлено свыше 82 тысяч противоправных деяний в сфере экономики, сообщил глава министерства Владимир Колокольцев. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T15:50+0300
2026-03-04T15:50+0300
россия
общество
владимир колокольцев
мвд
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В 2025 году со стороны МВД РФ выявлено свыше 82 тысяч противоправных деяний в сфере экономики, сообщил глава министерства Владимир Колокольцев. "Не менее важная задача - защита экономики. В отчетном периоде нами выявлено свыше 82 тысяч противоправных деяний данной направленности", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД России.
россия, общество , владимир колокольцев, мвд
РОССИЯ, Общество , Владимир Колокольцев, МВД
15:50 04.03.2026
 
МВД РФ выявило свыше 82 тысяч преступлений в сфере экономики

МВД РФ выявило свыше 82 тысяч преступлений в сфере экономики в 2025 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В 2025 году со стороны МВД РФ выявлено свыше 82 тысяч противоправных деяний в сфере экономики, сообщил глава министерства Владимир Колокольцев.
"Не менее важная задача - защита экономики. В отчетном периоде нами выявлено свыше 82 тысяч противоправных деяний данной направленности", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Путин выразил уверенность в ответственности сотрудников МВД
РОССИЯ Общество Владимир Колокольцев МВД
 
 
