МВД РФ выявило свыше 82 тысяч преступлений в сфере экономики
МВД РФ выявило свыше 82 тысяч преступлений в сфере экономики - 04.03.2026, ПРАЙМ
МВД РФ выявило свыше 82 тысяч преступлений в сфере экономики
В 2025 году со стороны МВД РФ выявлено свыше 82 тысяч противоправных деяний в сфере экономики, сообщил глава министерства Владимир Колокольцев. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T15:50+0300
2026-03-04T15:50+0300
2026-03-04T15:50+0300
россия
общество
владимир колокольцев
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049693_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_986f00ebf991e59520322991e2de37b2.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В 2025 году со стороны МВД РФ выявлено свыше 82 тысяч противоправных деяний в сфере экономики, сообщил глава министерства Владимир Колокольцев. "Не менее важная задача - защита экономики. В отчетном периоде нами выявлено свыше 82 тысяч противоправных деяний данной направленности", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД России.
россия, общество , владимир колокольцев, мвд
РОССИЯ, Общество , Владимир Колокольцев, МВД
МВД РФ выявило свыше 82 тысяч преступлений в сфере экономики
МВД РФ выявило свыше 82 тысяч преступлений в сфере экономики в 2025 году