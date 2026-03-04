https://1prime.ru/20260304/ekonomika-868009402.html

МВД РФ выявило свыше 82 тысяч преступлений в сфере экономики

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В 2025 году со стороны МВД РФ выявлено свыше 82 тысяч противоправных деяний в сфере экономики, сообщил глава министерства Владимир Колокольцев. "Не менее важная задача - защита экономики. В отчетном периоде нами выявлено свыше 82 тысяч противоправных деяний данной направленности", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД России.

