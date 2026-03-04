https://1prime.ru/20260304/ekspert-867990046.html

Эксперт оценила предложения Минфина по поддержке малого бизнеса

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Предложения Минфина по поддержке малого и среднего бизнеса в 2026 году значительно помогут компаниям, поскольку налоговые изменения принимались в конце прошлого года и не весь бизнес успел выбрать правильную для себя систему налогообложения, заявила РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук. Минфин РФ сообщил в понедельник, что внес в правительство поправки о сохранении доступа к отдельным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства для плавной адаптации бизнеса в 2026 году к налоговым изменениям. В числе мер, в частности, освобождение от НДС общепита на упрощенной системе налогообложения (УСН) с апреля и до конца года. Кроме того, бизнес, совмещавший патентную и общую систему налогообложения (ПСН и ОСН), сможет перейти на "упрощенку" с 2026 года при доходах выше 20 миллионов рублей в 2025 году. "Власти предлагают временное освобождение от НДС для услуг общественного питания, упрощение правил применения пониженных страховых взносов для МСП из сферы обрабатывающего производства, а также возможность для некоторых ИП сменить ОСН на УСН с 1 января 2026 года. Этот пункт можно назвать одним из самых значительных способов поддержать малый бизнес, потому что в конце прошлого года многие предприниматели делали выбор в ситуации паники и могли не учесть всех факторов или ошибиться", - сказала Мемрук. В первую очередь, речь идет о бизнесе на патентной системе налогообложения, который вовремя не подал уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, отметила она. "Такие бизнесмены рискуют при превышении лимита по ПСН (лимит годового дохода на ПСН - 20 миллионов рублей) или нарушении других ограничений режима потерять право на спецрежим и перейти на общую систему налогообложения с уплатой предпринимательского НДФЛ и НДС", - сказала Мемрук. "Послабления, представленные Минфином, предусматривают, что ИП на ОСН смогут до 25 апреля подать уведомление о переходе на УСН с января 2026 года", - отметила она. То есть предприниматели, которые утратили право на применение патентной системы с 1 января из-за превышения лимита и при этом не перешли с общей системы на "упрощенку", но затем поняли, что им выгоднее сменить режим, все-таки смогут это сделать, разъяснила Мемрук.

