Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвала сроки пересмотра списка "неженских" профессий в России - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260304/ekspert-867991058.html
Эксперт назвала сроки пересмотра списка "неженских" профессий в России
Эксперт назвала сроки пересмотра списка "неженских" профессий в России - 04.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвала сроки пересмотра списка "неженских" профессий в России
Пересмотр перечня "неженских" профессий в России планируется начать в 2026 году, первые изменения могут произойти в 2027 году, это позволит расширить доступ к... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T02:32+0300
2026-03-04T02:32+0300
экономика
россия
общество
рф
рудн
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867991058.jpg?1772580776
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Пересмотр перечня "неженских" профессий в России планируется начать в 2026 году, первые изменения могут произойти в 2027 году, это позволит расширить доступ к специальностям с приемлемым уровнем риска, сообщила РИА Новости эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. "Пересмотр "неженских" профессий планируется в течение года, а изменения могут начаться уже в 2027 году. Это позволит расширить доступ к профессиям с приемлемым уровнем риска", - сказала Ушкац. Она уточнила, что Минтруд РФ намерен исключить из списка профессии, связанные с управлением тяжелыми механизмами и оборудованием. Так, к этим специальностям относятся машинист экскаваторов и погрузочных машин, а также рабочие на шахтах и в горнодобывающей промышленности. По словам эксперта, эти меры направлены на обеспечение равных возможностей на рынке труда и повышение конкурентоспособности экономики за счет привлечения квалифицированных кадров вне зависимости от пола. Ушкац добавила, что это станет частью долгосрочной стратегии модернизации рынка труда и поддержки экономического роста страны.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, рудн
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, РУДН
02:32 04.03.2026
 
Эксперт назвала сроки пересмотра списка "неженских" профессий в России

Эксперт РУДН Ушкац: пересмотр перечня "неженских" профессий в России начнется в 2026 году

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Пересмотр перечня "неженских" профессий в России планируется начать в 2026 году, первые изменения могут произойти в 2027 году, это позволит расширить доступ к специальностям с приемлемым уровнем риска, сообщила РИА Новости эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.
"Пересмотр "неженских" профессий планируется в течение года, а изменения могут начаться уже в 2027 году. Это позволит расширить доступ к профессиям с приемлемым уровнем риска", - сказала Ушкац.
Она уточнила, что Минтруд РФ намерен исключить из списка профессии, связанные с управлением тяжелыми механизмами и оборудованием. Так, к этим специальностям относятся машинист экскаваторов и погрузочных машин, а также рабочие на шахтах и в горнодобывающей промышленности.
По словам эксперта, эти меры направлены на обеспечение равных возможностей на рынке труда и повышение конкурентоспособности экономики за счет привлечения квалифицированных кадров вне зависимости от пола.
Ушкац добавила, что это станет частью долгосрочной стратегии модернизации рынка труда и поддержки экономического роста страны.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФРУДН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала