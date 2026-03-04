Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала о штрафах за неприятный запах в квартире - 04.03.2026
Эксперт рассказала о штрафах за неприятный запах в квартире
Эксперт рассказала о штрафах за неприятный запах в квартире - 04.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о штрафах за неприятный запах в квартире
Россияне могут получить штраф до 20 тысяч рублей за неприятный запах в квартире, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов... | 04.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россияне могут получить штраф до 20 тысяч рублей за неприятный запах в квартире, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова. "Неприятный запах из квартиры может быть следствием нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Это может быть содержание животного без надлежащего ухода, отсутствие надлежащей уборки, несвоевременный вынос мусора и так далее. За такое нарушение физическому лицу грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей", - сказала Леонова. Она отметила, что для юридических лиц штраф в разы выше: от десяти тысяч до 20 тысяч рублей. По словам эксперта, если запах вызван наличием животных в квартире, то питомцев могут изъять у хозяина путем выкупа. С одной стороны, норма направлена на защиту животных, а с другой - на защиту прав других собственников жилья в многоквартирном доме.
общество
Общество
03:00 04.03.2026
 
Эксперт рассказала о штрафах за неприятный запах в квартире

Эксперт Леонова: россиянам грозит штраф до 20 тысяч рублей за неприятный запах в квартире

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россияне могут получить штраф до 20 тысяч рублей за неприятный запах в квартире, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
"Неприятный запах из квартиры может быть следствием нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Это может быть содержание животного без надлежащего ухода, отсутствие надлежащей уборки, несвоевременный вынос мусора и так далее. За такое нарушение физическому лицу грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей", - сказала Леонова.
Она отметила, что для юридических лиц штраф в разы выше: от десяти тысяч до 20 тысяч рублей.
По словам эксперта, если запах вызван наличием животных в квартире, то питомцев могут изъять у хозяина путем выкупа. С одной стороны, норма направлена на защиту животных, а с другой - на защиту прав других собственников жилья в многоквартирном доме.
 
