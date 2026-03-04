https://1prime.ru/20260304/eksperty-867991509.html

Эксперты рассказали, как мужчины выбирают подарки на 8 Марта

Эксперты рассказали, как мужчины выбирают подарки на 8 Марта - 04.03.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как мужчины выбирают подарки на 8 Марта

Три четверти российских мужчин испытывают трудности при выборе подарка на 8 Марта, при этом чаще они дарят их жене или партнерше, чем маме, рассказали РИА... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T02:57+0300

2026-03-04T02:57+0300

2026-03-04T02:57+0300

бизнес

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867991509.jpg?1772582228

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Три четверти российских мужчин испытывают трудности при выборе подарка на 8 Марта, при этом чаще они дарят их жене или партнерше, чем маме, рассказали РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO. Так, большинство мужчин (69%) покупают подарки к 8 Марта каждый год. Еще 19% делают это время от времени и лишь 5% никогда не участвуют в поздравлениях. При этом чаще всего мужчины планируют дарить подарки жене или партнерше - 67%, маме - 58%, ребенку - 23% и сестре - 22%. "Несмотря на регулярность покупок, 74% мужчин признаются, что испытывают трудности при выборе подарка. Мужчинам старшего возраста выбирать проще: доля тех, кому это дается легко, у них выше, чем в среднем", - добавили в компании. Отмечается, что на выбор подарка в первую очередь влияют личные предпочтения (60%) и бюджет (53%). За год заметно выросла ориентация на бюджет - с 43% до 53%. Молодежь чаще обращает внимание на удобство покупки, рекомендации и рекламу, тогда как старшее поколение стало чаще учитывать только цену, добавили аналитики. При этом на поиск подарка 34% мужчин тратят от одного до трех часов, еще 27% - более трех часов. Молодежь в среднем уделяет этому больше времени, чем старшее поколение. Чаще всего в качестве подарка выбирают цветы - 73%, сладости - 42% и косметику - 41%. При этом молодежь чаще остальных дарит сладости (48%), сертификаты на услуги (41%), одежду и аксессуары (30%) и путешествия (10%).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия