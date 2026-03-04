https://1prime.ru/20260304/eksport-868007375.html

Совфед передал Минпромторгу регулирование центров поддержки экспорта

Сенаторы одобрили закон, передающий с 1 апреля 2026 года Минпромторгу России полномочия по установлению требований к центрам поддержки экспорта (ЦПЭ). | 04.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, передающий с 1 апреля 2026 года Минпромторгу России полномочия по установлению требований к центрам поддержки экспорта (ЦПЭ). В настоящее время требования к таким центрам в основном закреплены подзаконными актами. Долгое время они регулировались приказами Минэкономразвития России, уточняли законодатели. Согласно новому закону, устанавливать требования к ЦПЭ будет Минпромторг РФ. Работа таких центров будет встроена в общий контур поддержки национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при координации Минпромторга и управлении Российского экспортного центра (РЭЦ), объяснял ранее замглавы министерства Роман Чекушов. Это позволит сформировать единую систему поддержки экспортеров и расширит возможности по привлечению предприятий различных сегментов к экспортной деятельности, отмечал он. Законом уточняются полномочия РЭЦ по оказанию поддержки субъектам МСП в части развития экспортных возможностей. Для целевой поддержки развития и наращивания экспорта продукции малого и среднего бизнеса в 85 субъектах России уже созданы ЦПЭ. Они работают с 2011 года. В федеральном бюджете на 2026 год предусмотрено 2,36 миллиарда рублей на поддержку мер ЦПЭ, говорил Чекушов. РЭЦ будет вести мониторинг соблюдения ЦПЭ установленных требований и проводить анализ деятельности таких центров в порядке, установленном Минпромторгом. О всех случаях несоблюдения этих требований РЭЦ станет информировать данное министерство для принятия решений в соответствии с бюджетным законодательством.

