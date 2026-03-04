Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед передал Минпромторгу регулирование центров поддержки экспорта - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/eksport-868007375.html
Совфед передал Минпромторгу регулирование центров поддержки экспорта
Совфед передал Минпромторгу регулирование центров поддержки экспорта - 04.03.2026, ПРАЙМ
Совфед передал Минпромторгу регулирование центров поддержки экспорта
Сенаторы одобрили закон, передающий с 1 апреля 2026 года Минпромторгу России полномочия по установлению требований к центрам поддержки экспорта (ЦПЭ). | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T14:28+0300
2026-03-04T14:28+0300
россия
рф
минпромторг
совфед
бизнес
рэц
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861288820_0:172:3027:1875_1920x0_80_0_0_540d6f3673f565142ca5d95c96e409c4.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, передающий с 1 апреля 2026 года Минпромторгу России полномочия по установлению требований к центрам поддержки экспорта (ЦПЭ). В настоящее время требования к таким центрам в основном закреплены подзаконными актами. Долгое время они регулировались приказами Минэкономразвития России, уточняли законодатели. Согласно новому закону, устанавливать требования к ЦПЭ будет Минпромторг РФ. Работа таких центров будет встроена в общий контур поддержки национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при координации Минпромторга и управлении Российского экспортного центра (РЭЦ), объяснял ранее замглавы министерства Роман Чекушов. Это позволит сформировать единую систему поддержки экспортеров и расширит возможности по привлечению предприятий различных сегментов к экспортной деятельности, отмечал он. Законом уточняются полномочия РЭЦ по оказанию поддержки субъектам МСП в части развития экспортных возможностей. Для целевой поддержки развития и наращивания экспорта продукции малого и среднего бизнеса в 85 субъектах России уже созданы ЦПЭ. Они работают с 2011 года. В федеральном бюджете на 2026 год предусмотрено 2,36 миллиарда рублей на поддержку мер ЦПЭ, говорил Чекушов. РЭЦ будет вести мониторинг соблюдения ЦПЭ установленных требований и проводить анализ деятельности таких центров в порядке, установленном Минпромторгом. О всех случаях несоблюдения этих требований РЭЦ станет информировать данное министерство для принятия решений в соответствии с бюджетным законодательством.
https://1prime.ru/20260304/myaso-868005942.html
https://1prime.ru/20260303/eksport-867968355.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861288820_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_83710d0fcc1385e36f416ccd7d66381b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, минпромторг, совфед, бизнес, рэц
РОССИЯ, РФ, Минпромторг, Совфед, Бизнес, РЭЦ
14:28 04.03.2026
 
Совфед передал Минпромторгу регулирование центров поддержки экспорта

Совфед передал Минпромторгу регулирование центров поддержки экспорта

© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкКонтейнеры на железнодорожной станции
Контейнеры на железнодорожной станции - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Контейнеры на железнодорожной станции . Архивное фото
© РИА Новости . Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, передающий с 1 апреля 2026 года Минпромторгу России полномочия по установлению требований к центрам поддержки экспорта (ЦПЭ).
В настоящее время требования к таким центрам в основном закреплены подзаконными актами. Долгое время они регулировались приказами Минэкономразвития России, уточняли законодатели.
Говядина - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Экспорт мяса из России поставил рекорд в 2025 году
13:33
Согласно новому закону, устанавливать требования к ЦПЭ будет Минпромторг РФ. Работа таких центров будет встроена в общий контур поддержки национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при координации Минпромторга и управлении Российского экспортного центра (РЭЦ), объяснял ранее замглавы министерства Роман Чекушов.
Это позволит сформировать единую систему поддержки экспортеров и расширит возможности по привлечению предприятий различных сегментов к экспортной деятельности, отмечал он.
Законом уточняются полномочия РЭЦ по оказанию поддержки субъектам МСП в части развития экспортных возможностей. Для целевой поддержки развития и наращивания экспорта продукции малого и среднего бизнеса в 85 субъектах России уже созданы ЦПЭ. Они работают с 2011 года. В федеральном бюджете на 2026 год предусмотрено 2,36 миллиарда рублей на поддержку мер ЦПЭ, говорил Чекушов.
РЭЦ будет вести мониторинг соблюдения ЦПЭ установленных требований и проводить анализ деятельности таких центров в порядке, установленном Минпромторгом. О всех случаях несоблюдения этих требований РЭЦ станет информировать данное министерство для принятия решений в соответствии с бюджетным законодательством.
Контейнеры с товарами - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
В "Агроэкспорте" заявили о рекордном экспорте десертных сиропов из России
Вчера, 11:11
 
РОССИЯРФМинпромторгСовфедБизнесРЭЦ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала