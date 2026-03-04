Эксперты оценили последствия отказа от российского газа для ЕС
Эксперты: Евросоюз дорого заплатит за попытки стать энергетически независимым
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Евросоюз дорого заплатит за попытки стать энергетически независимым, отказавшись от российского газа, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Президент РФ Владимир Путин в среду допустил прекращение Россией поставок газа на европейские рынки прямо сейчас, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС. Он обещал поручить правительству РФ, чтобы оно совместно с компаниями проработало вопрос поставок российского газа на перспективные рынки.
"ЕС технически способен обойтись без российского газа, однако платой за энергетическую независимость становятся более высокие издержки, инвестиционные расходы и повышенная чувствительность к мировой конъюнктуре", - полагает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов добавил, что ЕС может увеличить закупки газа в Нигерии или странах Северной Америки, однако цена топлива будет значительно выше российского. Помимо этого, свободных объемов газа сейчас мало.
Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. При этом запрет ЕС на импорт российского трубопроводного газа вступит в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 ноября 2027 года для всех долгосрочных, а запрет на импорт СПГ - 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 января 2027 года для всех долгосрочных.