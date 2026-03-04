Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергетика
Эксперты оценили последствия отказа от российского газа для ЕС
Эксперты оценили последствия отказа от российского газа для ЕС
Евросоюз дорого заплатит за попытки стать энергетически независимым, отказавшись от российского газа, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
2026-03-04T22:51+0300
2026-03-04T22:51+0300
энергетика
газ
рф
нигерия
индия
владимир путин
ярослав кабаков
ес
финам
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Евросоюз дорого заплатит за попытки стать энергетически независимым, отказавшись от российского газа, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Президент РФ Владимир Путин в среду допустил прекращение Россией поставок газа на европейские рынки прямо сейчас, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС. Он обещал поручить правительству РФ, чтобы оно совместно с компаниями проработало вопрос поставок российского газа на перспективные рынки. "ЕС технически способен обойтись без российского газа, однако платой за энергетическую независимость становятся более высокие издержки, инвестиционные расходы и повышенная чувствительность к мировой конъюнктуре", - полагает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов добавил, что ЕС может увеличить закупки газа в Нигерии или странах Северной Америки, однако цена топлива будет значительно выше российского. Помимо этого, свободных объемов газа сейчас мало. Россия же, в свою очередь, сможет перенаправить поставки с европейского рынка на азиатский, в Индию и Китай, отметил Хазанов. Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. При этом запрет ЕС на импорт российского трубопроводного газа вступит в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 ноября 2027 года для всех долгосрочных, а запрет на импорт СПГ - 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 января 2027 года для всех долгосрочных.
газ, рф, нигерия, индия, владимир путин, ярослав кабаков, ес, финам
Энергетика, Газ, РФ, Нигерия, ИНДИЯ, Владимир Путин, Ярослав Кабаков, ЕС, Финам
Эксперты оценили последствия отказа от российского газа для ЕС

Эксперты: Евросоюз дорого заплатит за попытки стать энергетически независимым

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Евросоюз дорого заплатит за попытки стать энергетически независимым, отказавшись от российского газа, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Президент РФ Владимир Путин в среду допустил прекращение Россией поставок газа на европейские рынки прямо сейчас, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС. Он обещал поручить правительству РФ, чтобы оно совместно с компаниями проработало вопрос поставок российского газа на перспективные рынки.
"ЕС технически способен обойтись без российского газа, однако платой за энергетическую независимость становятся более высокие издержки, инвестиционные расходы и повышенная чувствительность к мировой конъюнктуре", - полагает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов добавил, что ЕС может увеличить закупки газа в Нигерии или странах Северной Америки, однако цена топлива будет значительно выше российского. Помимо этого, свободных объемов газа сейчас мало.
Россия же, в свою очередь, сможет перенаправить поставки с европейского рынка на азиатский, в Индию и Китай, отметил Хазанов.
Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. При этом запрет ЕС на импорт российского трубопроводного газа вступит в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 ноября 2027 года для всех долгосрочных, а запрет на импорт СПГ - 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 января 2027 года для всех долгосрочных.
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Взлет цен на газ В ЕС связан с общей ситуацией в мире, заявил Путин
