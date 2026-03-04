https://1prime.ru/20260304/eskalatsiya-868004629.html
Россия выступает за прекращение эскалации на Ближнем Востоке, заявил МИД
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия выступает за немедленное прекращение эскалации на Ближнем Востоке, нет сомнений в том, что иранская угроза - лишь предлог для свержения строя в неугодном США государстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы выступаем за немедленное прекращение боевых действий, возвращению к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся проблем на основе устава ООН и договора о нераспространении ядерного оружия при обеспечении интересов безопасности всех государств региона", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга. Она подчеркнула, что нет никаких сомнений, что мнимая иранская угроза была лишь предлогом для реализации давно вынашивавшегося плана по насильственному свержения конституционного строя в неугодном Вашингтону и Тель-Авиву суверенном государстве, члене ООН.
