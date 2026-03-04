https://1prime.ru/20260304/evropa-868006122.html
Европа не просила Россию о поставках энергоносителей, сообщили в Кремле
2026-03-04T13:43+0300
россия
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Страны Европы не обращались к РФ с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей в связи с ситуацией с Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, таких обращений не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обращались ли страны Европы к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей на фоне перекрытия Ормузского пролива и войны против Ирана.
