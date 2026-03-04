Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа не просила Россию о поставках энергоносителей, сообщили в Кремле - 04.03.2026, ПРАЙМ
Европа не просила Россию о поставках энергоносителей, сообщили в Кремле
Европа не просила Россию о поставках энергоносителей, сообщили в Кремле
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Страны Европы не обращались к РФ с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей в связи с ситуацией с Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, таких обращений не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обращались ли страны Европы к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей на фоне перекрытия Ормузского пролива и войны против Ирана.
россия, европа, рф, иран, дмитрий песков
РОССИЯ, ЕВРОПА, РФ, ИРАН, Дмитрий Песков
13:43 04.03.2026
 
Европа не просила Россию о поставках энергоносителей, сообщили в Кремле

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Московский Кремль.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Страны Европы не обращались к РФ с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей в связи с ситуацией с Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, таких обращений не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обращались ли страны Европы к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей на фоне перекрытия Ормузского пролива и войны против Ирана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков призвал МОК прояснить позицию в отношении россиян
