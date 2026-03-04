https://1prime.ru/20260304/fitch-868024983.html

Развитие ИИ может повлиять на технологический сектор Европы, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может негативно повлиять на технологический сектор Европы, говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch. "Европейские компании, работающие в сфере ИТ и связанных с технологиями услуг, сталкиваются с давлением на рост и дестабилизацией из-за развития искусственного интеллекта, поскольку новые поколения инструментов ИИ способны заменить ключевые функции многих традиционных программных приложений", - пишет агентство Оно добавляет, что, хотя непосредственные последствия для выручки, вероятно, будут ограниченными, небольшие компании в этом секторе - особенно эмитенты с высоким уровнем задолженности и рейтингом "B" и ниже - могут столкнуться с сокращением возможностей финансирования. Как отмечает Fitch, ценовая политика технологических компаний может быть значительно ослаблена дестабилизацией из-за ИИ. На сегодняшний день повышение цен составляет 50% и более от роста выручки, тогда как дальнейшее развитие искусственного интеллекта сделает повышение цен аналогичного масштаба гораздо более сложной задачей, поскольку инструменты ИИ предлагают схожую функциональность за гораздо меньшую цену. Кроме того, как указывается в материалах, программное обеспечение второстепенного значения и ИТ-услуги (чистый анализ данных, образовательное программное обеспечение и специализированные бухгалтерские приложения), скорее всего, будут подвержены большему риску вытеснения со стороны ИИ, тогда как критически важное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) и продукты, связанные со здравоохранением, вероятно, будут более устойчивыми. Агентство подчеркивает, что компании, зависящие от частных данных, менее подвержены конкуренции со стороны инструментов искусственного интеллекта, чем те, которые зависят от общедоступных данных. Fitch отметил, что риск быстрого внедрения ИИ снижается благодаря интеграции функциональных возможностей искусственного интеллекта в продукты большинства компаний-разработчиков программного обеспечения, особенно для эмитентов с положительным свободным денежным потоком, способных снизить долговую нагрузку. Худшие перспективы, вероятно, ожидают более мелких и сильно закредитованных эмитентов, которые столкнутся с проблемами рефинансирования, поскольку настроения инвесторов становятся более осторожными, особенно учитывая высокую концентрацию долга, срок погашения которого приходится на 2028-2029 годы.

