https://1prime.ru/20260304/fitch-868024983.html
Развитие ИИ может повлиять на технологический сектор Европы, пишут СМИ
Развитие ИИ может повлиять на технологический сектор Европы, пишут СМИ - 04.03.2026, ПРАЙМ
Развитие ИИ может повлиять на технологический сектор Европы, пишут СМИ
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может негативно повлиять на технологический сектор Европы, говорится в пресс-релизе международного рейтингового... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T23:35+0300
2026-03-04T23:35+0300
2026-03-04T23:35+0300
экономика
технологии
мировая экономика
европа
fitch ratings
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75761/50/757615063_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_5497ec753c74471e6cebfe1612fed116.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может негативно повлиять на технологический сектор Европы, говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch. "Европейские компании, работающие в сфере ИТ и связанных с технологиями услуг, сталкиваются с давлением на рост и дестабилизацией из-за развития искусственного интеллекта, поскольку новые поколения инструментов ИИ способны заменить ключевые функции многих традиционных программных приложений", - пишет агентство Оно добавляет, что, хотя непосредственные последствия для выручки, вероятно, будут ограниченными, небольшие компании в этом секторе - особенно эмитенты с высоким уровнем задолженности и рейтингом "B" и ниже - могут столкнуться с сокращением возможностей финансирования. Как отмечает Fitch, ценовая политика технологических компаний может быть значительно ослаблена дестабилизацией из-за ИИ. На сегодняшний день повышение цен составляет 50% и более от роста выручки, тогда как дальнейшее развитие искусственного интеллекта сделает повышение цен аналогичного масштаба гораздо более сложной задачей, поскольку инструменты ИИ предлагают схожую функциональность за гораздо меньшую цену. Кроме того, как указывается в материалах, программное обеспечение второстепенного значения и ИТ-услуги (чистый анализ данных, образовательное программное обеспечение и специализированные бухгалтерские приложения), скорее всего, будут подвержены большему риску вытеснения со стороны ИИ, тогда как критически важное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) и продукты, связанные со здравоохранением, вероятно, будут более устойчивыми. Агентство подчеркивает, что компании, зависящие от частных данных, менее подвержены конкуренции со стороны инструментов искусственного интеллекта, чем те, которые зависят от общедоступных данных. Fitch отметил, что риск быстрого внедрения ИИ снижается благодаря интеграции функциональных возможностей искусственного интеллекта в продукты большинства компаний-разработчиков программного обеспечения, особенно для эмитентов с положительным свободным денежным потоком, способных снизить долговую нагрузку. Худшие перспективы, вероятно, ожидают более мелких и сильно закредитованных эмитентов, которые столкнутся с проблемами рефинансирования, поскольку настроения инвесторов становятся более осторожными, особенно учитывая высокую концентрацию долга, срок погашения которого приходится на 2028-2029 годы.
https://1prime.ru/20260304/zaprosy-867993333.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75761/50/757615063_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_be0e91a216224765b78f6a323a531dd1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, европа, fitch ratings
Экономика, Технологии, Мировая экономика, ЕВРОПА, Fitch Ratings
Развитие ИИ может повлиять на технологический сектор Европы, пишут СМИ
Fitch: развитие ИИ может негативно повлиять на технологический сектор Европы
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может негативно повлиять на технологический сектор Европы, говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch.
"Европейские компании, работающие в сфере ИТ и связанных с технологиями услуг, сталкиваются с давлением на рост и дестабилизацией из-за развития искусственного интеллекта, поскольку новые поколения инструментов ИИ способны заменить ключевые функции многих традиционных программных приложений", - пишет агентство
Оно добавляет, что, хотя непосредственные последствия для выручки, вероятно, будут ограниченными, небольшие компании в этом секторе - особенно эмитенты с высоким уровнем задолженности и рейтингом "B" и ниже - могут столкнуться с сокращением возможностей финансирования.
Как отмечает Fitch
, ценовая политика технологических компаний может быть значительно ослаблена дестабилизацией из-за ИИ. На сегодняшний день повышение цен составляет 50% и более от роста выручки, тогда как дальнейшее развитие искусственного интеллекта сделает повышение цен аналогичного масштаба гораздо более сложной задачей, поскольку инструменты ИИ предлагают схожую функциональность за гораздо меньшую цену.
Кроме того, как указывается в материалах, программное обеспечение второстепенного значения и ИТ-услуги (чистый анализ данных, образовательное программное обеспечение и специализированные бухгалтерские приложения), скорее всего, будут подвержены большему риску вытеснения со стороны ИИ, тогда как критически важное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) и продукты, связанные со здравоохранением, вероятно, будут более устойчивыми.
Агентство подчеркивает, что компании, зависящие от частных данных, менее подвержены конкуренции со стороны инструментов искусственного интеллекта, чем те, которые зависят от общедоступных данных.
Fitch отметил, что риск быстрого внедрения ИИ снижается благодаря интеграции функциональных возможностей искусственного интеллекта в продукты большинства компаний-разработчиков программного обеспечения, особенно для эмитентов с положительным свободным денежным потоком, способных снизить долговую нагрузку.
Худшие перспективы, вероятно, ожидают более мелких и сильно закредитованных эмитентов, которые столкнутся с проблемами рефинансирования, поскольку настроения инвесторов становятся более осторожными, особенно учитывая высокую концентрацию долга, срок погашения которого приходится на 2028-2029 годы.
Названы самые популярные запросы россиян к ИИ