https://1prime.ru/20260304/frantsiya-868004875.html
В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими
В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими - 04.03.2026, ПРАЙМ
В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Франции о наращивании ядерного потенциала дестабилизирующим шагом. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T13:07+0300
2026-03-04T13:07+0300
2026-03-04T13:07+0300
россия
франция
париж
мария захарова
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119297_27:0:3668:2048_1920x0_80_0_0_81cc5ebccf0071f9a28860300a571b5e.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Франции о наращивании ядерного потенциала дестабилизирующим шагом. "Заявления о намерении Парижа приступить к нетранспарантному наращиванию своего ядерного арсенала... само по себе являющееся крайне дестабилизирующим развитием событий, следует рассматривать в более широком контексте", - сказала она в ходе брифинга. "Данный шаг, который сопровождался враждебной по отношению именно к нашей стране риторикой, полностью укладывается в русло остро негативных тенденций, которые оформились в рамках деятельности стран НАТО под антироссийскими лозунгами в военно-ядерной сфере", - заявила Захарова.
https://1prime.ru/20260304/iran-868004761.html
франция
париж
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119297_482:0:3213:2048_1920x0_80_0_0_90e41c192276a9077071f9d04ad175f0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, париж, мария захарова, мид рф, нато
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Париж, Мария Захарова, МИД РФ, НАТО
В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими
МИД: заявления Франции о наращивании ядерного потенциала - это дестабилизирующий шаг