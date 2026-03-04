https://1prime.ru/20260304/frantsiya-868004875.html

В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими

В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими - 04.03.2026, ПРАЙМ

В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Франции о наращивании ядерного потенциала дестабилизирующим шагом. | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T13:07+0300

2026-03-04T13:07+0300

2026-03-04T13:07+0300

россия

франция

париж

мария захарова

мид рф

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119297_27:0:3668:2048_1920x0_80_0_0_81cc5ebccf0071f9a28860300a571b5e.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Франции о наращивании ядерного потенциала дестабилизирующим шагом. "Заявления о намерении Парижа приступить к нетранспарантному наращиванию своего ядерного арсенала... само по себе являющееся крайне дестабилизирующим развитием событий, следует рассматривать в более широком контексте", - сказала она в ходе брифинга. "Данный шаг, который сопровождался враждебной по отношению именно к нашей стране риторикой, полностью укладывается в русло остро негативных тенденций, которые оформились в рамках деятельности стран НАТО под антироссийскими лозунгами в военно-ядерной сфере", - заявила Захарова.

https://1prime.ru/20260304/iran-868004761.html

франция

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, франция, париж, мария захарова, мид рф, нато