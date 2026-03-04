Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими - 04.03.2026
https://1prime.ru/20260304/frantsiya-868004875.html
В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими
В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими - 04.03.2026
В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Франции о наращивании ядерного потенциала дестабилизирующим шагом. | 04.03.2026
2026-03-04T13:07+0300
2026-03-04T13:07+0300
россия
франция
париж
мария захарова
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119297_27:0:3668:2048_1920x0_80_0_0_81cc5ebccf0071f9a28860300a571b5e.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Франции о наращивании ядерного потенциала дестабилизирующим шагом. "Заявления о намерении Парижа приступить к нетранспарантному наращиванию своего ядерного арсенала... само по себе являющееся крайне дестабилизирующим развитием событий, следует рассматривать в более широком контексте", - сказала она в ходе брифинга. "Данный шаг, который сопровождался враждебной по отношению именно к нашей стране риторикой, полностью укладывается в русло остро негативных тенденций, которые оформились в рамках деятельности стран НАТО под антироссийскими лозунгами в военно-ядерной сфере", - заявила Захарова.
франция
париж
1920
1920
true
россия, франция, париж, мария захарова, мид рф, нато
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Париж, Мария Захарова, МИД РФ, НАТО
13:07 04.03.2026
 
В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими

МИД: заявления Франции о наращивании ядерного потенциала - это дестабилизирующий шаг

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Франции о наращивании ядерного потенциала дестабилизирующим шагом.
"Заявления о намерении Парижа приступить к нетранспарантному наращиванию своего ядерного арсенала... само по себе являющееся крайне дестабилизирующим развитием событий, следует рассматривать в более широком контексте", - сказала она в ходе брифинга.
"Данный шаг, который сопровождался враждебной по отношению именно к нашей стране риторикой, полностью укладывается в русло остро негативных тенденций, которые оформились в рамках деятельности стран НАТО под антироссийскими лозунгами в военно-ядерной сфере", - заявила Захарова.
РОССИЯФРАНЦИЯПарижМария ЗахароваМИД РФНАТО
 
 
