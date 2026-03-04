https://1prime.ru/20260304/garantii-868004997.html
МИД потребовал гарантий безопасности загранучреждений на Ближнем Востоке
МИД потребовал гарантий безопасности загранучреждений на Ближнем Востоке - 04.03.2026
МИД потребовал гарантий безопасности загранучреждений на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракетные удары на Ближнем Востоке наносятся вблизи от загранпредставительств РФ, и отметила,... | 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракетные удары на Ближнем Востоке наносятся вблизи от загранпредставительств РФ, и отметила, что Москва требует исключения таких инцидентов и обеспечения гарантий безопасности. "Второго марта ракеты взрывались в радиусе полукилометра от посольства и торгпредства. Требуем исключения подобных вопиющих инцидентов и обеспечения гарантий безопасности наших загранучреждений, а также других гражданских объектов, где работают наши специалисты", - сообщила она в ходе брифинга.
МИД потребовал гарантий безопасности загранучреждений на Ближнем Востоке
Захарова: РФ требует гарантий безопасности своих загранучреждений на Ближнем Востоке
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракетные удары на Ближнем Востоке наносятся вблизи от загранпредставительств РФ, и отметила, что Москва требует исключения таких инцидентов и обеспечения гарантий безопасности.
"Второго марта ракеты взрывались в радиусе полукилометра от посольства и торгпредства. Требуем исключения подобных вопиющих инцидентов и обеспечения гарантий безопасности наших загранучреждений, а также других гражданских объектов, где работают наши специалисты", - сообщила она в ходе брифинга.
