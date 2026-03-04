Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-04T13:09+0300
2026-03-04T13:09+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракетные удары на Ближнем Востоке наносятся вблизи от загранпредставительств РФ, и отметила, что Москва требует исключения таких инцидентов и обеспечения гарантий безопасности. "Второго марта ракеты взрывались в радиусе полукилометра от посольства и торгпредства. Требуем исключения подобных вопиющих инцидентов и обеспечения гарантий безопасности наших загранучреждений, а также других гражданских объектов, где работают наши специалисты", - сообщила она в ходе брифинга.
13:09 04.03.2026
 
МИД потребовал гарантий безопасности загранучреждений на Ближнем Востоке

Захарова: РФ требует гарантий безопасности своих загранучреждений на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракетные удары на Ближнем Востоке наносятся вблизи от загранпредставительств РФ, и отметила, что Москва требует исключения таких инцидентов и обеспечения гарантий безопасности.
"Второго марта ракеты взрывались в радиусе полукилометра от посольства и торгпредства. Требуем исключения подобных вопиющих инцидентов и обеспечения гарантий безопасности наших загранучреждений, а также других гражданских объектов, где работают наши специалисты", - сообщила она в ходе брифинга.
В МИД назвали заявления Франции о ядерном потенциале дестабилизирующими
13:07
 
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
