МИД потребовал гарантий безопасности загранучреждений на Ближнем Востоке

МИД потребовал гарантий безопасности загранучреждений на Ближнем Востоке - 04.03.2026, ПРАЙМ

МИД потребовал гарантий безопасности загранучреждений на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракетные удары на Ближнем Востоке наносятся вблизи от загранпредставительств РФ, и отметила,... | 04.03.2026

2026-03-04T13:09+0300

2026-03-04T13:09+0300

2026-03-04T13:09+0300

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракетные удары на Ближнем Востоке наносятся вблизи от загранпредставительств РФ, и отметила, что Москва требует исключения таких инцидентов и обеспечения гарантий безопасности. "Второго марта ракеты взрывались в радиусе полукилометра от посольства и торгпредства. Требуем исключения подобных вопиющих инцидентов и обеспечения гарантий безопасности наших загранучреждений, а также других гражданских объектов, где работают наши специалисты", - сообщила она в ходе брифинга.

