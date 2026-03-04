Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов растут на 11%

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в среду растут на 11%, превышая 720 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 706,7 доллара (+8,5%). А по состоянию на 11.03 мск их стоимость составляла 723,6 доллара (+11,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 651,6 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран–экспортеров газа Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире.Опрошенные РИА Новости эксперты прогнозировали, что цены на газ в Европе могут превысить 1 тысячу долларов за тысячу кубометров, если Катар не возобновит производство СПГ в ближайшие дни или если начнутся проблемы с прохождением газовозов через Ормузский пролив.Ирана полностью контролируют Ормузский пролив, уже 10 нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через него, подверглись ракетным ударам и сгорели, сообщил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.
© РИА Новости . Александр Вильф
Газовая конфорка
Газовая конфорка. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в среду растут на 11%, превышая 720 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 706,7 доллара (+8,5%). А по состоянию на 11.03 мск их стоимость составляла 723,6 доллара (+11,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 651,6 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран–экспортеров газа Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире.
Опрошенные РИА Новости эксперты прогнозировали, что цены на газ в Европе могут превысить 1 тысячу долларов за тысячу кубометров, если Катар не возобновит производство СПГ в ближайшие дни или если начнутся проблемы с прохождением газовозов через Ормузский пролив.
Ирана полностью контролируют Ормузский пролив, уже 10 нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через него, подверглись ракетным ударам и сгорели, сообщил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.
