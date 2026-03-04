https://1prime.ru/20260304/gaz-868000981.html

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов растут на 11%

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов растут на 11% - 04.03.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов растут на 11%

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в среду растут на 11%, превышая 720 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T11:00+0300

2026-03-04T11:00+0300

2026-03-04T11:00+0300

газ

европа

катар

ормузский пролив

ice

qatarenergy

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/16/867718569_0:266:2695:1782_1920x0_80_0_0_7d70e87e64f866dbbba3004b0ba2012e.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в среду растут на 11%, превышая 720 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 706,7 доллара (+8,5%). А по состоянию на 11.03 мск их стоимость составляла 723,6 доллара (+11,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 651,6 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран–экспортеров газа Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире.Опрошенные РИА Новости эксперты прогнозировали, что цены на газ в Европе могут превысить 1 тысячу долларов за тысячу кубометров, если Катар не возобновит производство СПГ в ближайшие дни или если начнутся проблемы с прохождением газовозов через Ормузский пролив.Ирана полностью контролируют Ормузский пролив, уже 10 нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через него, подверглись ракетным ударам и сгорели, сообщил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.

https://1prime.ru/20260303/gaz-867984660.html

https://1prime.ru/20260303/norvegiya-867982518.html

европа

катар

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, катар, ормузский пролив, ice, qatarenergy