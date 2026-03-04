https://1prime.ru/20260304/gaz-868011281.html

Катарский производитель СПГ объявил о форс-мажоре

СТАМБУЛ, 4 мар - ПРАЙМ. Катарская госкомпания-производитель сжиженного природного газа QatarEnergy объявила о форс-мажоре и оповестила об этом клиентов. В понедельник QatarEnergy заявила, что прекратила производство СПГ на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников. Внезапное закрытие экспортного терминала в Катаре привело к резкому росту цен на газ в Европе, которые подскочили до самого высокого с 2023 года уровня. "QatarEnergy сообщает, что оповестила клиентов, затронутых прекращением производства СПГ и связанных с ним продуктов, о форс-мажоре", - говорится в заявлении компании. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и продавцов СПГ в мире.

