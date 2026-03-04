https://1prime.ru/20260304/gaz-868011281.html
Катарский производитель СПГ объявил о форс-мажоре
2026-03-04T16:57+0300
газ
катар
европа
qatarenergy
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867947708_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_23bd8fd1f9f355677e38747ff85c9ffa.jpg
СТАМБУЛ, 4 мар - ПРАЙМ. Катарская госкомпания-производитель сжиженного природного газа QatarEnergy объявила о форс-мажоре и оповестила об этом клиентов. В понедельник QatarEnergy заявила, что прекратила производство СПГ на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников. Внезапное закрытие экспортного терминала в Катаре привело к резкому росту цен на газ в Европе, которые подскочили до самого высокого с 2023 года уровня. "QatarEnergy сообщает, что оповестила клиентов, затронутых прекращением производства СПГ и связанных с ним продуктов, о форс-мажоре", - говорится в заявлении компании. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и продавцов СПГ в мире.
катар
европа
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867947708_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_4fbb893da2c7c5a3a86c4d72331dfcf7.jpg
