Полный отказ от российского газа лишит ЕС 12 процентов его импорта
Полная остановка поставок российского газа на рынок ЕС лишит объединение 12% всего импортируемого голубого топлива, подсчитало РИА Новости по данным Bruegel. | 04.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Полная остановка поставок российского газа на рынок ЕС лишит объединение 12% всего импортируемого голубого топлива, подсчитало РИА Новости по данным Bruegel. Президент РФ Владимир Путин в среду допустил прекращение Россией поставок газа на европейские рынки прямо сейчас, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС. Он обещал поручить правительству РФ, чтобы оно совместно с компаниями проработало вопрос поставок российского газа на перспективные рынки. Евросоюз по итогам 2025 года импортировал 313,6 миллиарда кубометров газа, из которых 37,99 миллиарда были куплены у России. Доля российского газа на местном рынке в результате составила 12,1%. Главным поставщиком голубого топлива на местный рынок является Норвегия (31%), а в тройку еще входят США (26,4%) и Алжир (12,3%). Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. При этом запрет ЕС на импорт российского трубопроводного газа вступит в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 ноября 2027 года для всех долгосрочных, а запрет на импорт СПГ - 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 января 2027 года для всех долгосрочных.
газ, россия, рф, норвегия, сша, владимир путин, ес
Энергетика, Газ, РОССИЯ, РФ, НОРВЕГИЯ, США, Владимир Путин, ЕС
21:47 04.03.2026
 
Полный отказ от российского газа лишит ЕС 12 процентов его импорта

Bruegel: полная остановка поставок российского газа в ЕС лишит объединения 12% его импорта

Газопровод. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Полная остановка поставок российского газа на рынок ЕС лишит объединение 12% всего импортируемого голубого топлива, подсчитало РИА Новости по данным Bruegel.
Президент РФ Владимир Путин в среду допустил прекращение Россией поставок газа на европейские рынки прямо сейчас, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС. Он обещал поручить правительству РФ, чтобы оно совместно с компаниями проработало вопрос поставок российского газа на перспективные рынки.
Евросоюз по итогам 2025 года импортировал 313,6 миллиарда кубометров газа, из которых 37,99 миллиарда были куплены у России. Доля российского газа на местном рынке в результате составила 12,1%.
Главным поставщиком голубого топлива на местный рынок является Норвегия (31%), а в тройку еще входят США (26,4%) и Алжир (12,3%).
Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. При этом запрет ЕС на импорт российского трубопроводного газа вступит в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 ноября 2027 года для всех долгосрочных, а запрет на импорт СПГ - 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 января 2027 года для всех долгосрочных.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Путин допустил прекращение Россией поставок газа в ЕС
