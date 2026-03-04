https://1prime.ru/20260304/gaz-868022773.html
Полный отказ от российского газа лишит ЕС 12 процентов его импорта
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Полная остановка поставок российского газа на рынок ЕС лишит объединение 12% всего импортируемого голубого топлива, подсчитало РИА Новости по данным Bruegel. Президент РФ Владимир Путин в среду допустил прекращение Россией поставок газа на европейские рынки прямо сейчас, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС. Он обещал поручить правительству РФ, чтобы оно совместно с компаниями проработало вопрос поставок российского газа на перспективные рынки. Евросоюз по итогам 2025 года импортировал 313,6 миллиарда кубометров газа, из которых 37,99 миллиарда были куплены у России. Доля российского газа на местном рынке в результате составила 12,1%. Главным поставщиком голубого топлива на местный рынок является Норвегия (31%), а в тройку еще входят США (26,4%) и Алжир (12,3%). Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. При этом запрет ЕС на импорт российского трубопроводного газа вступит в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 ноября 2027 года для всех долгосрочных, а запрет на импорт СПГ - 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 января 2027 года для всех долгосрочных.
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Полная остановка поставок российского газа на рынок ЕС лишит объединение 12% всего импортируемого голубого топлива, подсчитало РИА Новости по данным Bruegel.
Президент РФ Владимир Путин
в среду допустил прекращение Россией поставок газа на европейские рынки прямо сейчас, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС.
Он обещал поручить правительству РФ, чтобы оно совместно с компаниями проработало вопрос поставок российского газа на перспективные рынки.
Евросоюз по итогам 2025 года импортировал 313,6 миллиарда кубометров газа, из которых 37,99 миллиарда были куплены у России. Доля российского газа на местном рынке в результате составила 12,1%.
Главным поставщиком голубого топлива на местный рынок является Норвегия
(31%), а в тройку еще входят США
(26,4%) и Алжир
(12,3%).
Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. При этом запрет ЕС на импорт российского трубопроводного газа вступит в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 ноября 2027 года для всех долгосрочных, а запрет на импорт СПГ - 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 января 2027 года для всех долгосрочных.
