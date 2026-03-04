https://1prime.ru/20260304/gaz-868022773.html

Полный отказ от российского газа лишит ЕС 12 процентов его импорта

Полный отказ от российского газа лишит ЕС 12 процентов его импорта - 04.03.2026, ПРАЙМ

Полный отказ от российского газа лишит ЕС 12 процентов его импорта

Полная остановка поставок российского газа на рынок ЕС лишит объединение 12% всего импортируемого голубого топлива, подсчитало РИА Новости по данным Bruegel. | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T21:47+0300

2026-03-04T21:47+0300

2026-03-04T21:47+0300

энергетика

газ

россия

рф

норвегия

сша

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/77102/48/771024807_0:209:1500:1053_1920x0_80_0_0_9a172ff254c2660f2ed2431308526bb8.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Полная остановка поставок российского газа на рынок ЕС лишит объединение 12% всего импортируемого голубого топлива, подсчитало РИА Новости по данным Bruegel. Президент РФ Владимир Путин в среду допустил прекращение Россией поставок газа на европейские рынки прямо сейчас, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС. Он обещал поручить правительству РФ, чтобы оно совместно с компаниями проработало вопрос поставок российского газа на перспективные рынки. Евросоюз по итогам 2025 года импортировал 313,6 миллиарда кубометров газа, из которых 37,99 миллиарда были куплены у России. Доля российского газа на местном рынке в результате составила 12,1%. Главным поставщиком голубого топлива на местный рынок является Норвегия (31%), а в тройку еще входят США (26,4%) и Алжир (12,3%). Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. При этом запрет ЕС на импорт российского трубопроводного газа вступит в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 ноября 2027 года для всех долгосрочных, а запрет на импорт СПГ - 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 января 2027 года для всех долгосрочных.

https://1prime.ru/20260304/putin-868021957.html

рф

норвегия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, рф, норвегия, сша, владимир путин, ес