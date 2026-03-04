https://1prime.ru/20260304/gaz-868022976.html
Взлет цен на газ В ЕС связан с общей ситуацией в мире, заявил Путин
2026-03-04T21:56+0300
энергетика
газ
рф
владимир путин
"веди"
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Взлет цен на газ на европейском рынке напрямую не связан с поставками, их еще никто не сократил, это вызвано общей ситуацией на мировых газовых рынках, заявил президент РФ Владимир Путин. "Никто не сократил поставки, а цены взлетели уже до 700 долларов. Почему? Из-за общей ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных, в данном случае на газовых рынках - из-за общей ситуации", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
