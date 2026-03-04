https://1prime.ru/20260304/gazovoz-868003205.html

Киев атаковал российский газовоз в Средиземном море

Киев атаковал российский газовоз в Средиземном море

Российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины близости от территориальных вод Мальты, сообщил Минтранс РФ.

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины близости от территориальных вод Мальты, сообщил Минтранс РФ. "3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно - газовоз "Арктик Метагаз". Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск", - говорится в сообщении министерства.

