https://1prime.ru/20260304/gazovoz-868003205.html
Киев атаковал российский газовоз в Средиземном море
Киев атаковал российский газовоз в Средиземном море - 04.03.2026, ПРАЙМ
Киев атаковал российский газовоз в Средиземном море
Российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины близости от территориальных вод Мальты, сообщил Минтранс РФ. | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T12:31+0300
2026-03-04T12:31+0300
2026-03-04T12:31+0300
россия
киев
украина
мальта
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867122755_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_71f9e7955a77e51c072e778d20b93c98.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины близости от территориальных вод Мальты, сообщил Минтранс РФ. "3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно - газовоз "Арктик Метагаз". Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск", - говорится в сообщении министерства.
https://1prime.ru/20260114/zakharova-866501786.html
киев
украина
мальта
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867122755_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_98657e20621b918ca7a7ce5b102c6943.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, украина, мальта, ес
РОССИЯ, Киев, УКРАИНА, МАЛЬТА, ЕС
Киев атаковал российский газовоз в Средиземном море
Украина ударила по российскому газовозу в Средиземном море