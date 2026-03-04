Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260304/gazovoz-868003496.html
Нападение на российский газовоз "Арктик Метагаз" совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины, говорится в сообщении Минтранса РФ на платформе... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T12:36+0300
2026-03-04T12:36+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Нападение на российский газовоз "Арктик Метагаз" совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины, говорится в сообщении Минтранса РФ на платформе Max. "Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины", - говорится в сообщении ведомства о нападении на газовоз "Арктик Метагаз".
https://1prime.ru/20260304/gazovoz-868003205.html
12:36 04.03.2026
 
Минтранс рассказал, как совершили нападение на российский газовоз

Нападение на газовоз РФ было совершено с побережья Ливии украинскими катерами

Танкер-газовоз
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Нападение на российский газовоз "Арктик Метагаз" совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины, говорится в сообщении Минтранса РФ на платформе Max.
"Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины", - говорится в сообщении ведомства о нападении на газовоз "Арктик Метагаз".
Киев атаковал российский газовоз в Средиземном море
