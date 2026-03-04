https://1prime.ru/20260304/gazovoz-868003496.html
Минтранс рассказал, как совершили нападение на российский газовоз
Минтранс рассказал, как совершили нападение на российский газовоз - 04.03.2026, ПРАЙМ
Минтранс рассказал, как совершили нападение на российский газовоз
Нападение на российский газовоз "Арктик Метагаз" совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины, говорится в сообщении Минтранса РФ на платформе... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T12:36+0300
2026-03-04T12:36+0300
2026-03-04T12:36+0300
россия
газ
ливия
украина
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867122755_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_71f9e7955a77e51c072e778d20b93c98.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Нападение на российский газовоз "Арктик Метагаз" совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины, говорится в сообщении Минтранса РФ на платформе Max. "Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины", - говорится в сообщении ведомства о нападении на газовоз "Арктик Метагаз".
https://1prime.ru/20260304/gazovoz-868003205.html
ливия
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/02/867122755_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_98657e20621b918ca7a7ce5b102c6943.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газ, ливия, украина, рф
РОССИЯ, Газ, ЛИВИЯ, УКРАИНА, РФ
Минтранс рассказал, как совершили нападение на российский газовоз
Нападение на газовоз РФ было совершено с побережья Ливии украинскими катерами