Минтранс назвал атаку на российский газовоз актом международного терроризма
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ сообщил, что квалифицирует атаку на российский газовоз в Средиземном море как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение норм морского права. "Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права", - говорится в сообщении ведомства о нападении на газовоз "Арктик Метагаз".
