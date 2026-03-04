Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.03.2026 Минтранс назвал атаку на российский газовоз актом международного терроризма
Минтранс назвал атаку на российский газовоз актом международного терроризма
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ сообщил, что квалифицирует атаку на российский газовоз в Средиземном море как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение норм морского права. "Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права", - говорится в сообщении ведомства о нападении на газовоз "Арктик Метагаз".
12:38 04.03.2026
 
Минтранс назвал атаку на российский газовоз актом международного терроризма

Минтранс: атака на газовоз РФ квалифицирована как акт международного терроризма

© РИА Новости . Владимир Михайлов Танкер-газовоз
Танкер-газовоз
Танкер-газовоз. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Михайлов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ сообщил, что квалифицирует атаку на российский газовоз в Средиземном море как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение норм морского права.
"Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права", - говорится в сообщении ведомства о нападении на газовоз "Арктик Метагаз".
Минтранс рассказал, как совершили нападение на российский газовоз 12:36
