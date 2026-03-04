Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Двух пострадавших при инциденте с российским газовозом направили в больницу - 04.03.2026
Двух пострадавших при инциденте с российским газовозом направили в больницу
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Двое моряков, получивших ожоги из-за инцидента с российским газовозом "Арктик Метагаз" и направлены в больницу Бенгази, сообщил РИА Новости официальный представитель Минтранса России Николай Шестаков. Российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, сообщал ранее Минтранс РФ. "Они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази. Им будет оказана необходимая медицинская помощь", - сообщил Шестаков.
16:38 04.03.2026
 
© РИА Новости . Владимир Михайлов
Танкер-газовоз
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Двое моряков, получивших ожоги из-за инцидента с российским газовозом "Арктик Метагаз" и направлены в больницу Бенгази, сообщил РИА Новости официальный представитель Минтранса России Николай Шестаков.
Российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, сообщал ранее Минтранс РФ.
"Они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази. Им будет оказана необходимая медицинская помощь", - сообщил Шестаков.
Минтранс призвал международное сообщество осудить атаку на газовоз
