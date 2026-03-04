https://1prime.ru/20260304/gazovoz-868010605.html
Двух пострадавших при инциденте с российским газовозом направили в больницу
Двух пострадавших при инциденте с российским газовозом направили в больницу - 04.03.2026
Двух пострадавших при инциденте с российским газовозом направили в больницу
Двое моряков, получивших ожоги из-за инцидента с российским газовозом "Арктик Метагаз" и направлены в больницу Бенгази, сообщил РИА Новости официальный... | 04.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Двое моряков, получивших ожоги из-за инцидента с российским газовозом "Арктик Метагаз" и направлены в больницу Бенгази, сообщил РИА Новости официальный представитель Минтранса России Николай Шестаков. Российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, сообщал ранее Минтранс РФ. "Они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази. Им будет оказана необходимая медицинская помощь", - сообщил Шестаков.
Двух пострадавших при инциденте с российским газовозом направили в больницу
Двое моряков российского газовоза "Арктик Метагаз" направлены в больницу Бенгази
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Двое моряков, получивших ожоги из-за инцидента с российским газовозом "Арктик Метагаз" и направлены в больницу Бенгази, сообщил РИА Новости официальный представитель Минтранса России Николай Шестаков.
Российский газовоз накануне был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины
в непосредственной близости от территориальных вод Мальты
, сообщал ранее Минтранс РФ
.
"Они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази. Им будет оказана необходимая медицинская помощь", - сообщил Шестаков.
