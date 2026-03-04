https://1prime.ru/20260304/gazovoz-868011148.html
IMO заявила, что не может расследовать атаку на российский газовоз
ЛОНДОН, 4 мар - ПРАЙМ. Международная морская организация (IMO) сообщила РИА Новости, что в курсе сообщений об атаке на российский газовоз, но не уполномочена вести расследование. "Мы в курсе этих сообщений. Расследования морских инцидентов входят в компетенцию государств в соответствии с кодексом IMO по расследованию инцидентов, которые затем представляют эти отчеты в IMO... IMO не уполномочена проводить расследования", - сазали в пресс-службе организации. Российский газовоз был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, сообщал ранее Минтранс РФ. Указывалось, что все 30 членов экипажа спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб. Шестков сообщал, что двое членов экипажа получили ожоги, они сняты с судна спасательным катером и направлены в больницу города Бенгази.
