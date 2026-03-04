https://1prime.ru/20260304/gosduma-867989951.html
В Госдуме предложили разрешить бесплатно исправлять ошибки в авиабилетах
2026-03-04T00:26+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили законодательно закрепить права пассажира на бесплатное исправление технических ошибок в авиабилете в течение ограниченного периода после его приобретения.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим вас, уважаемый Андрей Сергеевич, рассмотреть возможность законодательного закрепления права пассажира на бесплатное исправление технических ошибок в авиабилете в течение ограниченного периода после его приобретения", - сказано в обращении.
Депутаты напомнили, что в настоящее время на рынке авиаперевозок отсутствует единый стандарт бесплатного исправления персональных данных в авиабилетах. По их словам, возможность самостоятельного внесения корректировок через личный кабинет реализована только у некоторых авиакомпаний, тогда как другие либо взимают сбор за изменения, либо требуют обращения через службу поддержки и устанавливают собственные тарифы на корректировки.
"Таким образом, условия исправления технических ошибок зависят исключительно от коммерческой политики перевозчика, что создаёт неравные условия для пассажиров и фактически лишает их единых гарантий защиты", - уточнили они.
