Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили разрешить бесплатно исправлять ошибки в авиабилетах - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/gosduma-867989951.html
В Госдуме предложили разрешить бесплатно исправлять ошибки в авиабилетах
В Госдуме предложили разрешить бесплатно исправлять ошибки в авиабилетах - 04.03.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили разрешить бесплатно исправлять ошибки в авиабилетах
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили законодательно закрепить права пассажира на бесплатное... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T00:26+0300
2026-03-04T00:26+0300
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867989951.jpg?1772573184
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили законодательно закрепить права пассажира на бесплатное исправление технических ошибок в авиабилете в течение ограниченного периода после его приобретения. Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим вас, уважаемый Андрей Сергеевич, рассмотреть возможность законодательного закрепления права пассажира на бесплатное исправление технических ошибок в авиабилете в течение ограниченного периода после его приобретения", - сказано в обращении. Депутаты напомнили, что в настоящее время на рынке авиаперевозок отсутствует единый стандарт бесплатного исправления персональных данных в авиабилетах. По их словам, возможность самостоятельного внесения корректировок через личный кабинет реализована только у некоторых авиакомпаний, тогда как другие либо взимают сбор за изменения, либо требуют обращения через службу поддержки и устанавливают собственные тарифы на корректировки. "Таким образом, условия исправления технических ошибок зависят исключительно от коммерческой политики перевозчика, что создаёт неравные условия для пассажиров и фактически лишает их единых гарантий защиты", - уточнили они.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
00:26 04.03.2026
 
В Госдуме предложили разрешить бесплатно исправлять ошибки в авиабилетах

Депутаты предложили закрепить право на бесплатное исправление ошибок в авиабилетах

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили законодательно закрепить права пассажира на бесплатное исправление технических ошибок в авиабилете в течение ограниченного периода после его приобретения.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим вас, уважаемый Андрей Сергеевич, рассмотреть возможность законодательного закрепления права пассажира на бесплатное исправление технических ошибок в авиабилете в течение ограниченного периода после его приобретения", - сказано в обращении.
Депутаты напомнили, что в настоящее время на рынке авиаперевозок отсутствует единый стандарт бесплатного исправления персональных данных в авиабилетах. По их словам, возможность самостоятельного внесения корректировок через личный кабинет реализована только у некоторых авиакомпаний, тогда как другие либо взимают сбор за изменения, либо требуют обращения через службу поддержки и устанавливают собственные тарифы на корректировки.
"Таким образом, условия исправления технических ошибок зависят исключительно от коммерческой политики перевозчика, что создаёт неравные условия для пассажиров и фактически лишает их единых гарантий защиты", - уточнили они.
 
БизнесРОССИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала