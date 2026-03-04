https://1prime.ru/20260304/gres-868020988.html

Молдавская ГРЭС перешла с газа на уголь для выработки электроэнергии в ПМР

2026-03-04T20:27+0300

энергетика

газ

приднестровье

ближний восток

молдавская грэс

ТИРАСПОЛЬ, 4 мар – ПРАЙМ. Молдавская ГРЭС перешла с природного газа на уголь для выработки электроэнергии в Приднестровье, сообщил в среду первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник. Ранее в среду Оболоник сообщил, что в связи с событиями на Ближнем Востоке произошли критические сбои в механизме осуществления поставок природного газа в Приднестровье. По его словам, в ПМР введен режим жесткой экономии газа. "Выработка электроэнергии МГРЭС будет производиться на угольном топливе в необходимых потребителям объемах, в учреждениях здравоохранения и социальной сферы с круглосуточным пребыванием граждан, в детские сады будет подаваться тепло. Также будет сохранена подача горячей воды бытовым потребителям", - заявил Оболоник, слова которого опубликованы в Telegram-канале ведомства. Вице-премьер ПМР добавил, что предпринимаются все возможные меры по восстановлению механизма полноценного обеспечения потребностей Приднестровья в природном газе. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Генерация электроэнергии в ПМР производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии.

приднестровье

ближний восток

