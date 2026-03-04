Индекс деловой активности в еврозоне в феврале вырос до 51,9 пункта

https://1prime.ru/20260304/indeks-868004518.html
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 51,9 пункта с 51,3 пункта в январе, говорится в сообщении S&P Global. Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в феврале.
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 51,9 пункта с 51,3 пункта в январе, говорится в сообщении S&P Global.
Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в феврале.
