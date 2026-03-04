https://1prime.ru/20260304/inflyatsiya-868021587.html
В Минэкономразвития рассказали об уровне инфляции в России
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России на 2 марта замедлилась до 5,72% в годовом выражении против 5,81% на 24 февраля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство также уточнило, что инфляция в годовом выражении на 2 марта может быть уточнена с учетом выхода 13 марта отчетных данных Росстата за февраль. В документе указано, что цены на продовольственные товары за период с 25 февраля по 2 марта показали околонулевой рост. При этом цены на плодоовощную продукцию за период с 25 февраля по 2 марта снизились на 0,5%, а на продукты (без плодоовощной продукции) выросли на 0,1%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,06% после 0,14% за период с 17 по 24 февраля, в секторе наблюдаемых услуг – 0,09% против 0,37%.
