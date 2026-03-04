Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минэкономразвития рассказали об уровне инфляции в России - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260304/inflyatsiya-868021587.html
В Минэкономразвития рассказали об уровне инфляции в России
В Минэкономразвития рассказали об уровне инфляции в России - 04.03.2026, ПРАЙМ
В Минэкономразвития рассказали об уровне инфляции в России
Инфляция в России на 2 марта замедлилась до 5,72% в годовом выражении против 5,81% на 24 февраля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T20:49+0300
2026-03-04T20:49+0300
экономика
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/83356/61/833566150_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_1375c683d6682d92796780111697522f.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России на 2 марта замедлилась до 5,72% в годовом выражении против 5,81% на 24 февраля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство также уточнило, что инфляция в годовом выражении на 2 марта может быть уточнена с учетом выхода 13 марта отчетных данных Росстата за февраль. В документе указано, что цены на продовольственные товары за период с 25 февраля по 2 марта показали околонулевой рост. При этом цены на плодоовощную продукцию за период с 25 февраля по 2 марта снизились на 0,5%, а на продукты (без плодоовощной продукции) выросли на 0,1%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,06% после 0,14% за период с 17 по 24 февраля, в секторе наблюдаемых услуг – 0,09% против 0,37%.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867805685.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83356/61/833566150_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_4259bc99d9881961241913efc214c0be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
20:49 04.03.2026
 
В Минэкономразвития рассказали об уровне инфляции в России

Минэкономразвития: инфляция в России на 2 марта составила 5,72% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей.. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России на 2 марта замедлилась до 5,72% в годовом выражении против 5,81% на 24 февраля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Министерство также уточнило, что инфляция в годовом выражении на 2 марта может быть уточнена с учетом выхода 13 марта отчетных данных Росстата за февраль.
В документе указано, что цены на продовольственные товары за период с 25 февраля по 2 марта показали околонулевой рост. При этом цены на плодоовощную продукцию за период с 25 февраля по 2 марта снизились на 0,5%, а на продукты (без плодоовощной продукции) выросли на 0,1%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,06% после 0,14% за период с 17 по 24 февраля, в секторе наблюдаемых услуг – 0,09% против 0,37%.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
В России сохраняется низкий уровень безработицы, заявил Мишустин
25 февраля, 12:54
 
ЭкономикаРОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала