ЦБ ожидает удвоения инвестиций в программу долгосрочных сбережений

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает в 2026 году удвоения суммы привлеченных средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) - до 1,5 триллиона рублей, сообщила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора Ольга Шишлянникова. "Мы рассчитываем, что сумма может удвоиться относительно той, которая была на конец 2025 года. То есть, у нас было 717 миллиардов рублей, мы рассчитываем, что может быть 1,5 триллиона рублей", - сказала она в кулуарах Форума лидеров рынка управления активами. В настоящий момент сумма привлеченных средств в ПДС приближается к 800 миллиардам рублей, сообщила она ранее на форуме. По ее словам, на конец прошлого года в программе было 9 миллионов участников, а сейчас их число превысило 10,5 миллиона. ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС.

