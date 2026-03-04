Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.03.2026
ЦБ ожидает удвоения инвестиций в программу долгосрочных сбережений
ЦБ ожидает удвоения инвестиций в программу долгосрочных сбережений - 04.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ ожидает удвоения инвестиций в программу долгосрочных сбережений
Банк России ожидает в 2026 году удвоения суммы привлеченных средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) - до 1,5 триллиона рублей, сообщила журналистам... | 04.03.2026, ПРАЙМ
Новости
финансы, банк россия, россия
Финансы, банк Россия, РОССИЯ
14:12 04.03.2026
 
ЦБ ожидает удвоения инвестиций в программу долгосрочных сбережений

ЦБ РФ ожидает удвоения инвестиций в программу долгосрочных сбережений в 2026 году

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Флаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает в 2026 году удвоения суммы привлеченных средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) - до 1,5 триллиона рублей, сообщила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора Ольга Шишлянникова.
"Мы рассчитываем, что сумма может удвоиться относительно той, которая была на конец 2025 года. То есть, у нас было 717 миллиардов рублей, мы рассчитываем, что может быть 1,5 триллиона рублей", - сказала она в кулуарах Форума лидеров рынка управления активами.
В настоящий момент сумма привлеченных средств в ПДС приближается к 800 миллиардам рублей, сообщила она ранее на форуме.
По ее словам, на конец прошлого года в программе было 9 миллионов участников, а сейчас их число превысило 10,5 миллиона.
ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.
Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС.
