Иран будет бить по всем судам, пытающимся пройти через Ормузский пролив
Иран будет бить по всем судам, пытающимся пройти через Ормузский пролив - 04.03.2026, ПРАЙМ
Иран будет бить по всем судам, пытающимся пройти через Ормузский пролив
Иран будет бить по каждому судну, которое попытается пройти через Ормузский пролив, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР),... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T00:01+0300
2026-03-04T00:01+0300
2026-03-04T00:01+0300
ТЕГЕРАН, 3 мар - ПРАЙМ. Иран будет бить по каждому судну, которое попытается пройти через Ормузский пролив, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), погибшего при ударах США, бригадный генерал Эбрахим Джабари.
"США жадны до нефти. Пусть знают, что мы в настоящий момент закрыли Ормузский пролив и не позволяем судам через него проходить. Мы объявили миру: любую страну, которая захочет вывезти топливо отсюда, будем бить. Мы уже ударили по нескольким судам", - сказал Джабари.
По его мнению, после этого цены на нефть вырастут до 200 долларов, из-за чего у США могут начаться внутренние проблемы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 1 марта сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
Иран будет бить по всем судам, пытающимся пройти через Ормузский пролив
Генерал Джабари: Иран будет бить по судам, пытающимся пройти через Ормузский пролив
