Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран будет бить по всем судам, пытающимся пройти через Ормузский пролив - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260304/iran-867989064.html
Иран будет бить по всем судам, пытающимся пройти через Ормузский пролив
Иран будет бить по всем судам, пытающимся пройти через Ормузский пролив - 04.03.2026, ПРАЙМ
Иран будет бить по всем судам, пытающимся пройти через Ормузский пролив
Иран будет бить по каждому судну, которое попытается пройти через Ормузский пролив, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР),... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T00:01+0300
2026-03-04T00:01+0300
мировая экономика
иран
ормузский пролив
сша
аббас аракчи
мид
maersk
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867989064.jpg?1772571719
ТЕГЕРАН, 3 мар - ПРАЙМ. Иран будет бить по каждому судну, которое попытается пройти через Ормузский пролив, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), погибшего при ударах США, бригадный генерал Эбрахим Джабари. "США жадны до нефти. Пусть знают, что мы в настоящий момент закрыли Ормузский пролив и не позволяем судам через него проходить. Мы объявили миру: любую страну, которая захочет вывезти топливо отсюда, будем бить. Мы уже ударили по нескольким судам", - сказал Джабари. По его мнению, после этого цены на нефть вырастут до 200 долларов, из-за чего у США могут начаться внутренние проблемы. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 1 марта сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
иран
ормузский пролив
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, ормузский пролив, сша, аббас аракчи, мид, maersk
Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, США, Аббас Аракчи, МИД, Maersk
00:01 04.03.2026
 
Иран будет бить по всем судам, пытающимся пройти через Ормузский пролив

Генерал Джабари: Иран будет бить по судам, пытающимся пройти через Ормузский пролив

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 3 мар - ПРАЙМ. Иран будет бить по каждому судну, которое попытается пройти через Ормузский пролив, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), погибшего при ударах США, бригадный генерал Эбрахим Джабари.
"США жадны до нефти. Пусть знают, что мы в настоящий момент закрыли Ормузский пролив и не позволяем судам через него проходить. Мы объявили миру: любую страну, которая захочет вывезти топливо отсюда, будем бить. Мы уже ударили по нескольким судам", - сказал Джабари.
По его мнению, после этого цены на нефть вырастут до 200 долларов, из-за чего у США могут начаться внутренние проблемы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 1 марта сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
 
Мировая экономикаИРАНОрмузский проливСШААббас АракчиМИДMaersk
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала