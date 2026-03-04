https://1prime.ru/20260304/iran-867990912.html

В МАГАТЭ не понимают, что Иран дразнит Запад, заявил Ульянов

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и западные аналитики не понимают, что обогащение Ираном урана до 60% является местью за давление и санкции Запада, считает представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Не только западные аналитики, но и генеральный директор МАГАТЭ не понимают, что обогащение урана до 60% - это месть за давление и санкции Запада. Тегеран дразнит Запад, а Запад очень нервно реагирует. Такая политика выглядит весьма релевантной", - написал Ульянов в соцсети Х.

